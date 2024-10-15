В Индии пройдет культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце»

С 22 октября по 27 октября 2024 года в Республике Индия пройдет культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце» в рамках празднования 555-летия путешествия Афанасия Никитина.

Проект посвящен заботе о мире, здоровому образу жизни и, развитию профессиональных компетенций, продвижению локальных брендов и креативных индустрий (народные художественные промыслы, предметы быта и интерьера, мода, дизайн, гастрономия, визуальное искусство) двух стран, а также поддержке и вовлечению соотечественников, проживающих за рубежом, в активную социально-экономическую и культурную деятельность.

Деловая и культурная программы поекта включают в себя мероприятия по вопросам продвижения продукции, расширения рынков сбыта, а также мастер-классы экспертов в области туризма, экологии, моды, индустрии гостеприимства и киноиндустрии.

Мероприятия пройдут в следующих городах: 22 октября – в Нью-Дели, 23 октября – в Мумбаи, 24-27 октября 2024 года – основная программа в городе Тривандрум.