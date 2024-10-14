Достоевский, Распутин и Чехов: для новосибирцев устроят «Культурные ночи»

Уже в восьмой раз в последнюю субботу октября в ДК «Приморский» атмосферное действо «Ночь с Достоевским». Именно эта «ночь» каждый творческий сезон открывает череду «Культурных ночей на ОбьГЭС» - проекта, ставшего известным далеко за границами района и города и получившего в этом году грант Президентского фонда культурных инициатив.

Что же собой представляют эти действа? Огромное число локаций, заполняющих практически все помещения дома культуры, нанизанных, как бусинки на одну нить, на одну тему. Атмосферные зоны, лекторий, миниэкскурсия, релакс-зоны, мастер-классы, живые полотна, КВИЗ, проекции, фотозоны, ядро вечера - спектакль. И всё это для полного погружения - эмоционального, интеллектуального - в биографию великого человека или вокруг известного произведения.

26 октября с 19 часов в «Ночь с Достоевским» организаторы предлагают прокачаться романом «Униженные и оскорблённые». Что ждёт гостей?

При входе вы попадёте в Ресторацию «До первых петухов», где можно не только перекусить, но и послушать живое пение от хозяйки питейного заведения Ольги Петуховой. Интеллектуалы обязательно послушают экскурс по картинам «Петербург от Достоевского» в Малом Эрмитаже от Михаила Калинина и лекторий «Подробности одного романа» от Анны Фатеевой. А отдыхать и набираться сил предлагается в курортной зоне «Баден-Баден». Думать о том, что останется на память о вечере, не нужно! Ведь вы можете уйти с массой прекрасных вещичек - от фотографии в фотосалоне до тех, что сделаны своими руками на мастер-классах, арт-терапевтических сеансах и не только!