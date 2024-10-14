Новосибирская консерватория приготовит совместные проекты с Союзом театральных деятелей

По инициативе руководителя Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Вячеслава Стародубцева произошло знаковое для региона событие – подписание договора о сотрудничестве с Союзом театральных деятелей в лице главы его новосибирского отделения, заслуженного деятеля искусств России Сергея Афанасьева.

Предметом соглашения стало участие артистов, режиссеров, постановщиков театров нашего города и студентов Новосибирской консерватории в совместных творческих, образовательных и общественных проектах. На данный момент уже намечены первые из них – музыкально-литературные постановки «Мертвые души» (26 октября) и «Метель» (18 декабря), которые пройдут в Консерватории совместно с Оркестром русских народных инструментов. Также в планах совместная работа над празднованием юбилея Великой Победы.

«В Новосибирской области учреждения культуры разного уровня ежегодно проводят большое количество мероприятий для жителей города и региона. Впереди нас ждет масштабное празднование юбилея Великой Победы. Большие дела никогда не делаются в одиночку. Именно партнерские проекты всегда демонстрируют высокую эффективность по различным показателям, в том числе и в плане вовлеченности аудитории. Мы всегда готовы поддержать наших коллег в их работе над совместными творческими проектами», – прокомментировала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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