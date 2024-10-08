Новосибирцы напишут эссе о Владимире Высоцком

Новосибирцев от 16 до 35 лет приглашают поучаствовать в литературном конкурсе «Мой Высоцкий».
Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого объявляет о проведении литературного конкурса эссе «Мой Высоцкий». Участниками конкурса могут стать авторы Новосибирской области от 16 до 35 лет.
Конкурс проводится по семи номинациям: «Мой Высоцкий», «Сила слова: как литература влияет на нашу жизнь», «Моя любимая книга и почему она важна для меня», «Литературные герои: кто такой идеальный герой», «Значение дружбы в жизни подростка», «Какие качества должен иметь лидер современного общества», «Влияние массовой культуры на мировоззрение подростка»
Заявки на конкурс принимаются по 1 ноября 2024 год.
Этапы проведения конкурса:
1 октября – 31 октября 2024 год – подача заявки на участие в конкурсе
1 ноября – 31 декабря 2024 год –приём конкурсных работ
1 января – 28 февраля 2025 год – оценка работ и награждение победителей конкурса
1 марта – 30 апреля 2025 год – мастер-классы, лекции-практикумы по писательскому мастерству для победителей конкурса
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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