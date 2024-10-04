Новосибирцев приглашают посетить выставку «Живописная Россия. По законам жанра»

В рамках проекта также пройдут интерактивные мини-лекции об истории развития жанров от искусствоведа Александра Шклярука.
В Новосибирском государственном художественном музее открылась экспозиция «Живописная Россия. По законам жанра». Передвижной выставочный проект «Живописная Россия» существует уже восемь лет. Его основная задача – показать современный путь в сохранении и развитии традиций, а также то, как сегодняшние авторы, работающие в традиционных жанрах, отражают актуальные проблемы в своих произведениях.
В этом году тема проекта – «По законам жанра». На выставке представлено 10 тематических разделов: натюрморт, лирический и архитектурный пейзажи, интерьер, портрет, обнаженная модель, историческая, религиозная и современная жанровая картина, а также раздел эксперимент, посвященный поиску новых жанров. Выставка продемонстрирует более 120 произведений от 100 авторов, прошедших конкурсный отбор. В проекте участвуют авторы, чье творчество основывается на традициях и обширном культурном наследии страны. Среди них – как известные мастера, члены РАХ Зураб Церетели, Виктор Калинин, Алексей Суховецкий, Анатолий Любавин, Константин Петров, Виктор Русанов, так и молодые художники, последователи реалистической школы живописи.
В рамках проекта также пройдут интерактивные мини-лекции об истории развития жанров искусствоведа, почетного члена Российской академии художеств Александра Шклярука.
Межрегиональный проект «Живописная Россия» с 2016 года проводится ежегодно и направлен на популяризацию современной российской станковой живописи. С этого времени выставки в рамках проекта прошли в Пскове, Ставрополе, Москве, Кирове, Смоленске, Саранске, Ижевске, Новосибирске, Харбине, Благовещенске, Тюмени, Казани и Владимире. В проекте приняли участие более 500 художников.
Организатором выступил Творческий союз художников России при поддержке Министерства культуры России, Российской академии художеств и РГХПУ им. С.Г. Строганова.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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