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Искусство

Большая выставка юных живописцев открылась в Новосибирском художественном музее

Она посвящена 150-летию со дня рождения знаменитого русского художника, путешественника и писателя Николая Рериха.

mk.nso.ru

На открытии выставки гостей, преподавателей и участников приветствовал заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. Он отметил важность поддержки молодых талантов в регионе. Организаторами выставки являются министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский государственный художественный музей и Новосибирское государственное художественное училище.

«Поддержка творческих одаренных детей является одной из наших важнейших задач. Преподаватели и учащиеся художественных школ и школ искусств Новосибирской области регулярно становятся лауреатами и призерами различных творческих конкурсов. Данный проект является прекрасной возможностью представить свои работы в Новосибирском художественном музее. Для многих это станет удачным стартом в их дальнейшей творческой деятельности», – отметил на открытии Владимир Деев.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

В экспозиции представлены живописные и графические работы учащихся детских художественных школ и школ искусств Новосибирска и Новосибирской области, посвященные самым разнообразным сюжетным мотивам, в том числе работы, вдохновленные художественным наследием великого русского художника Николая Рериха. В состав жюри выставки вошли заслуженные художники, искусствоведы, специалисты в области художественного образования. Всего жюри отсмотрели 860 живописных и графических произведений. В итоговую экспозицию выставки вошли больше 180 работ. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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