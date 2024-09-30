Новосибирская делегация принимает участие в детских Дельфийских играх

Делегация одарённых детей и талантливой молодёжи отправилась в Бишкек для участия в Открытых детских Дельфийских играх государств-участников Содружества Независимых Государств, которые пройдут с 30 сентября по 5 октября.

В составе делегации – преподаватели и учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы, Детской художественной школы р.п. Краснообск, Детской школы искусств № 29 и Дома детского творчества имени А.И. Ефремова города Новосибирска.

Всего Новосибирскую область на масштабном Международном мероприятии представят 23 человека. Из 10 конкурсных номинаций новосибирцы выступят в пяти – «Скрипка», «Народные инструменты», «Изобразительное искусство», «Народный танец» и «Эстрадное пение».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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