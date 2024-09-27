Новосибирцев приглашают посетить экспозицию «Беларусь в ритме традиций»

Выставка знакомит с аутентичной белорусской культурой: здесь представлены традиционные костюмы, предметы народного творчества и другие колоритные экспонаты.
Старт масштабному выставочному проекту дали первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада.
Выставка «Беларусь в ритме традиций» экспонируется в Новосибирском государственном краеведческом музее с 27 по 29 сентября в рамках Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации.
Приветствуя участников торжественного открытия, первый заместитель губернатора Юрий Петухов отметил, что выставочный проект является уникальным по своему наполнению и значению. Он позволит познакомить жителей и гостей Новосибирской области с особенностями белорусской традиционной культуры. «Выставка объединила этнографические коллекции двух музеев – и это особенно ценно для нас. Весной этого года Новосибирская область представила своё культурное многообразие на территории Республики Беларусь, сейчас коллеги с ответным визитом посетили наш регион. Проведение подобных совместных культурных мероприятий укрепляет уже сложившиеся партнерские и дружеские отношения двух стран», – отметил Юрий Петухов.
В экспозиции представлены национальные костюмы из разных регионов Республики, украшенные вышивкой с традиционным растительным орнаментом. Комплекс костюмов дополнен этнографическими рисунками традиционной одежды, выполненными художником Михаилом Романюком. Среди экспонатов также представлены предметы народного творчества, созданные в традиционной технике народных ремёсел – бондарного и гончарного дела, резьбы по дереву, плетения из соломы, лозы, бересты и валяния.
Выставочный проект «Беларусь в ритме традиций» реализован Национальным историческим музеем Республики Беларусь совместно с Новосибирским государственным краеведческим музеем в рамках празднования Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации. В честь Дней культуры вход на выставку бесплатный 27−29 сентября.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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