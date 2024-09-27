Новосибирцев приглашают посетить экспозицию «Беларусь в ритме традиций»

Старт масштабному выставочному проекту дали первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада.

Выставка «Беларусь в ритме традиций» экспонируется в Новосибирском государственном краеведческом музее с 27 по 29 сентября в рамках Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации.

Приветствуя участников торжественного открытия, первый заместитель губернатора Юрий Петухов отметил, что выставочный проект является уникальным по своему наполнению и значению. Он позволит познакомить жителей и гостей Новосибирской области с особенностями белорусской традиционной культуры. «Выставка объединила этнографические коллекции двух музеев – и это особенно ценно для нас. Весной этого года Новосибирская область представила своё культурное многообразие на территории Республики Беларусь, сейчас коллеги с ответным визитом посетили наш регион. Проведение подобных совместных культурных мероприятий укрепляет уже сложившиеся партнерские и дружеские отношения двух стран», – отметил Юрий Петухов.