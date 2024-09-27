В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Павел Муратов. Сибирский стиль»

Искусствовед Павел Муратов, ставший одним из первых научных сотрудников Новосибирской картинной галереи, принимал активное участие в формировании коллекции музея и первоначальной экспозиции.
При непосредственном участии Павла Муратова в фонды только что созданной галереи были переданы произведения В. Л. Боровиковского, К. П. Брюллова, В. А. Тропинина, В. М. Васнецова, Н. К. Рериха, И. И. Машкова и других известных мастеров, которые и поныне составляют основу собрания классического отечественного искусства в Новосибирском художественном музее.
Существенную часть выставки «Павел Муратов. Сибирский стиль» занимают произведения сибирских художников и скульпторов из собрания Муратова, которые он регулярно дарил Новосибирскому художественному музею. В одном из залов экспозиции представлены документы из личного дела Павла Муратова, хранящиеся в фондах музея. Зрители познакомятся с его рукописной автобиографией и заявлениями, написанными им во время работы в Новосибирской картинной галерее, методическими разработками музейных экскурсий и учебных занятий в творческих учебных заведениях.
Выставка станет частью масштабной программы мероприятий. 10 и 11 октября в Художественном музее состоится Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Муратовские чтения».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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