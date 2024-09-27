В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Павел Муратов. Сибирский стиль»

При непосредственном участии Павла Муратова в фонды только что созданной галереи были переданы произведения В. Л. Боровиковского, К. П. Брюллова, В. А. Тропинина, В. М. Васнецова, Н. К. Рериха, И. И. Машкова и других известных мастеров, которые и поныне составляют основу собрания классического отечественного искусства в Новосибирском художественном музее.