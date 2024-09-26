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Искусство

Юных новосибирцев приглашают поучаствовать в конкурсе, посвященном 225-летию Пушкина

Работы принимаются по номинациям «Пушкин и театр», «Пушкинские чтения», «И в новом веке Пушкин с нами», «Пушкин в живописи».

pxhere.com

Всероссийская акция «Во славу русского гения», посвященная 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, проходит с 25 сентября по 15 октября 2024 года в рамках проекта «Культура для школьников».

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои литературные, артистические и художественные способности в следующих номинациях:

  • «Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта)
  • «Пушкинские чтения» (прочтение произведений Александра Пушкина)
  • «И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию)
  • «Пушкин в живописи» (портрет Александра Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений)


Для участия необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и подать заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ. Экспертная комиссия выберет 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале.

Проект «Культура для школьников» реализуется Министерством культуры РФ и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

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