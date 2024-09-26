Юных новосибирцев приглашают поучаствовать в конкурсе, посвященном 225-летию Пушкина

Всероссийская акция «Во славу русского гения», посвященная 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, проходит с 25 сентября по 15 октября 2024 года в рамках проекта «Культура для школьников».



Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои литературные, артистические и художественные способности в следующих номинациях:

«Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта)

«Пушкинские чтения» (прочтение произведений Александра Пушкина)

«И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвященное поэту и его творческому наследию)

«Пушкин в живописи» (портрет Александра Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений)



Для участия необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и подать заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ. Экспертная комиссия выберет 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале.



Проект «Культура для школьников» реализуется Министерством культуры РФ и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.