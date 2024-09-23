После капитального ремонта для новосибирской молодежи откроется арт-резиденции «Юность»

На масштабную модернизацию здания и благоустройство территории было выделено около ста миллионов рублей.
В Новосибирске 21 сентября состоялся уличный фестиваль искусств «Площадь культуры», символизирующий старт нового творческого сезона для молодежи. Мероприятие прошло в культурном пространстве для творческой молодежи «Юность». В настоящее время в арт-резиденции «Юность» проводится капитальный ремонт за счет средств регионального бюджета, что позволит расширить возможности творческой реализации юных жителей.
«Для развития «Юности» в формате арт-резиденции, отвечающей потребностям современной молодежи, губернатором региона с 2021 по 2023 год были выделены средства на капитальный ремонт здания и благоустройство территории в размере порядка ста миллионов рублей. На данные средства мы разработали проектно-сметную документацию, осуществили капитальный ремонт кровли, ремонт центрального фасада здания и капитальный ремонт фонтана, выполнили ремонт малого зала, студии звукозаписи, восстановили освещение над крыльцом, а также выполнено благоустройство территории перед зданием. Работы продолжаются, будет осуществлен ремонт большого концертного зала арт-резиденции на 628 мест, а также ремонт дворового фасада», – рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.
Фото: nso.ru
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