После капитального ремонта для новосибирской молодежи откроется арт-резиденции «Юность»

«Для развития «Юности» в формате арт-резиденции, отвечающей потребностям современной молодежи, губернатором региона с 2021 по 2023 год были выделены средства на капитальный ремонт здания и благоустройство территории в размере порядка ста миллионов рублей. На данные средства мы разработали проектно-сметную документацию, осуществили капитальный ремонт кровли, ремонт центрального фасада здания и капитальный ремонт фонтана, выполнили ремонт малого зала, студии звукозаписи, восстановили освещение над крыльцом, а также выполнено благоустройство территории перед зданием. Работы продолжаются, будет осуществлен ремонт большого концертного зала арт-резиденции на 628 мест, а также ремонт дворового фасада», – рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.



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