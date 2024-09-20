В конце сентября в Новосибирске пройдут Дни культуры Республики Беларусь

Мероприятия в рамках Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации пройдут с 26 по 28 сентября 2024 года в Новосибирске. Подробно о предстоящей программе на пресс-конференции рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, советник, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Новосибирске Сергей Тележинский, а также руководители культурных площадок региона.

«Как и было запланировано, наши коллеги из Республики Беларусь приезжают к нам с ответным визитом. В мае 2024 года с большим успехом наши коллективы выступили в Минске в рамках «Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь». Сейчас программы ведущих культурных учреждений Республики Беларусь будут представлены на различных площадках в Новосибирске. Конечно, это говорит о том, что сотрудничество двух стран продолжает развиваться, в том числе и в культуре», – рассказала на пресс-конференции Ирина Рудковская.

27 сентября в Концертном зале имени А.М. Каца пройдет Концерт мастеров искусств Беларуси. На сцене Новосибирской государственной филармонии выступят солисты Большого театра Беларуси, народные артисты Республики Беларусь, заслуженные артисты Республики Беларусь, лауреаты международных конкурсов. Свое творчество новосибирским зрителям представят ансамбль песни, танца и музыки «Белые росы», фольклорный ансамбль «Купалинка», вокальный ансамбль «Камерата» Белорусской государственной филармонии, духовой квинтет «Амадис-брасс».