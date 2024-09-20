Живопись и личные вещи императоров: Дни Эрмитажа стартовали в Новосибирске

«Благодаря национальному проекту «Культура» посмотреть уникальное собрание крупнейшего музея страны новосибирцы смогут в их родном городе, в Художественном музее, а также посетить различные мероприятия просветительской программы», – отметила в ходе торжественного открытия заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.

Выставочный проект посвящен жизни императорского двора XVIII – начала XX века. В залах музея представлено более 170 экспонатов – произведения мастеров живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Посетители увидят монументальные полотна известных художников, личные вещи императоров и императорской семьи.