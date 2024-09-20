Живопись и личные вещи императоров: Дни Эрмитажа стартовали в Новосибирске

В Новосибирском художественном музее заработала выставка «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора».
«Благодаря национальному проекту «Культура» посмотреть уникальное собрание крупнейшего музея страны новосибирцы смогут в их родном городе, в Художественном музее, а также посетить различные мероприятия просветительской программы», – отметила в ходе торжественного открытия заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.
Выставочный проект посвящен жизни императорского двора XVIII – начала XX века. В залах музея представлено более 170 экспонатов – произведения мастеров живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Посетители увидят монументальные полотна известных художников, личные вещи императоров и императорской семьи.
В рамках программы научные сотрудники Новосибирского художественного музея и ведущие специалисты Эрмитажа проведут около 160 просветительских мероприятий: лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации изданий. Ежедневно для жителей и гостей города будут проводиться обзорные экскурсии по выставке. Также на музейных площадках пройдут мероприятия для детей.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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