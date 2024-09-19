В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвященная маэстро Кацу

Почти пять тысяч концертов за пятьдесят лет было исполнено под руководством выдающегося дирижера. В Краеведческом музее открылась выставка «Арнольд Кац. 100 лет со дня рождения».

В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская. Она отметила значимость подобных культурных проектов для популяризации музыкального искусства в Новосибирской области. «Выставка посвящена памяти выдающегося дирижёра Арнольда Каца. Невозможно переоценить значимость Арнольда Михайловича и его вклад в развитие культуры Новосибирской области и Российской Федерации. Талантливый дирижёр был не раз отмечен званиями и государственными наградами, которые мы можем видеть на этой выставке. Его жизнь была наполнена любовью к культуре и направлена на популяризацию академической музыки не только внутри региона и страны, но и на международной сцене», – рассказала на открытии Ирина Рудковская.