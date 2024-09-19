В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка, посвященная маэстро Кацу

Среди экспонатов — рукопись дирижера, гастрольные записки, фото из личного архива, многочисленные награды, присужденные Арнольду Михайловичу и симфоническому оркестру, которым он руководил полвека.
Почти пять тысяч концертов за пятьдесят лет было исполнено под руководством выдающегося дирижера. В Краеведческом музее открылась выставка «Арнольд Кац. 100 лет со дня рождения».
В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская. Она отметила значимость подобных культурных проектов для популяризации музыкального искусства в Новосибирской области. «Выставка посвящена памяти выдающегося дирижёра Арнольда Каца. Невозможно переоценить значимость Арнольда Михайловича и его вклад в развитие культуры Новосибирской области и Российской Федерации. Талантливый дирижёр был не раз отмечен званиями и государственными наградами, которые мы можем видеть на этой выставке. Его жизнь была наполнена любовью к культуре и направлена на популяризацию академической музыки не только внутри региона и страны, но и на международной сцене», – рассказала на открытии Ирина Рудковская.
Выставка рассказывает о становлении и жизненном пути маэстро. Большим достижением выдающегося дирижера стало создание Новосибирского академического симфонического оркестра, который сейчас является достоянием не только города, но и всей России.
Среди экспонатов представлены многочисленные награды, присужденные Арнольду Михайловичу и симфоническому оркестру, которым он руководил полвека. Экспонируются рукопись дирижера, гастрольные записки, фотографии из личного архива. Музыкальные инструменты Новосибирского симфонического оркестра, мелодией которых Арнольд Кац так гармонично и талантливо управлял, украсили выставочный зал.
Выдающийся дирижёр прошел большой творческий путь и сумел завоевать сердца множества слушателей, заняв лидирующее место в иерархии симфонических оркестров России. За 50 лет под его руководством было исполнено почти 5000 концертов.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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