В Новосибирской области пройдет акция «Культурная суббота. Сказки народов мира»

Министерство культуры Новосибирской области приглашает школьников региона принять участие во всероссийской ежегодной акции «Культурная суббота. Сказки народов мира», которая пройдет в онлайн-формате с 10 по 30 июля 2024 года.

Акция проводится в рамках межведомственного культурнообразовательного проекта «Культура для школьников», она направлена на популяризацию традиций народов России. В этом году акция посвящена народным сказкам. Благодаря народным сказкам мы знаем, во что верили люди раньше, как они представляли себе окружающий мир. Каждый из народов, проживающих на территории современной России, создал огромное количество разнообразных сказок, с самого раннего возраста каждый из нас знакомится с этим волшебным миром. А умение придумывать и рассказывать сказочные истории издревле ценилось наравне с мастерством ремесленников или охотников.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои таланты в актерском или литературном направлении. Для этого необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей театра и литературы, выберет 30 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ». Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроектом) и Российским фондом культуры.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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