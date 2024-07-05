Новосибирцев приглашают на выставку подлинных памятников древнеегипетского искусства

Экспозиция «Древний Египет. Искусство бессмертия» рассказывает о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти.
Впервые в Новосибирской области экспонируются подлинные памятники древнеегипетского искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в рамках национального проекта «Культура». Уникальная в своем роде выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия» открылась в Новосибирском государственном художественном музее.
Как отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, открывая выставку, у жителей нашего региона появилась уникальная возможность прикоснуться к великому искусству, культуре, грандиозным научным трудам, посвященным Древнему Египту, благодаря многолетнему партнерству Новосибирского государственного художественного музея и музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина при поддержке правительства региона.
Уникальная выставка, которая объединит мультимедийные технологии с подлинными древнеегипетскими экспонатами, наглядно расскажет о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти. Благодаря сотрудничеству Новосибирского государственного художественного музея при поддержке Правительства региона для жителей Новосибирской области будет представлено около 90 экспонатов из экспозиции и запасников музея – деревянный расписной саркофаг, канопы, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовая пластика, предметы художественного ремесла и амулеты. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ и АНО «Территория культуры».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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