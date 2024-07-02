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Искусство

В Центре креативных индустрий откроется выставка новосибирских художниц «Цветущий сад»

Картины в различных стилях, представленные на коллективной выставке, объединены общей темой любви к цветам.

mk.nso.ru

4 июля в 17.30 в арт-холле Центра креативных индустрий состоится открытие выставки новосибирских художниц Натальи Кудрявцевой, Инны Кобзаревой и Алины Хомченко «Цветущий сад», сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru. Каждая художница работает в авторской технике с узнаваемым почерком.

Экспозицию выставки «Цветущий сад» составят более 30 работ, выполненных в разных жанрах с использованием различных материалов и техник. А свои живописные полотна посетителям выставки представят сами авторы.

Наталья Кудрявцева  - художник-абстракционист. По образованию Наталья врач. Свою творческую деятельность она начала семь лет назад. В настоящее время ее творчество – результат преобразования мыслей через поиск новых техник и цветовых решений. Работы художницы экспонировались на выставках различного уровня – от регионального до международного – в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сингапуре.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Инна Кобзарева окончила художественно-графический факультет Новосибирского государственного педагогического университета. Она – член Союза русских художников, член CADA (Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов), член RIDU Межрегиональный союз дизайнеров интерьера, участник различных городских и международных выставок, Сибирской биеннале дизайна и современного искусства. Занимается дизайном интерьера и мебели, преподает живопись, пишет картины в различных стилях. Ее работы находятся в частных коллекциях России.

Алина Хомченко – выпускница Новосибирского государственного педагогического университета, член Союза русских художников. Пишет интерьерные картины в различных техниках, занимается росписью стен. Участник международных и городских выставок. Работы художницы представлены в частных коллекциях не только в нашей стране, но и за рубежом.

Работа выставки продлится до 23 июля 2024 г.

Вход свободный.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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