В Центре креативных индустрий откроется выставка новосибирских художниц «Цветущий сад»

4 июля в 17.30 в арт-холле Центра креативных индустрий состоится открытие выставки новосибирских художниц Натальи Кудрявцевой, Инны Кобзаревой и Алины Хомченко «Цветущий сад», сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru. Каждая художница работает в авторской технике с узнаваемым почерком.

Экспозицию выставки «Цветущий сад» составят более 30 работ, выполненных в разных жанрах с использованием различных материалов и техник. А свои живописные полотна посетителям выставки представят сами авторы.

Наталья Кудрявцева - художник-абстракционист. По образованию Наталья врач. Свою творческую деятельность она начала семь лет назад. В настоящее время ее творчество – результат преобразования мыслей через поиск новых техник и цветовых решений. Работы художницы экспонировались на выставках различного уровня – от регионального до международного – в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сингапуре.