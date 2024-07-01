В Новосибирске завершился первый Всероссийский фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада»

Концерт в зале имени Каца стал финальной точкой первого Всероссийского конкурса-фестиваля музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада», который стартовал в Новосибирской области ещё в ноябре 2023 года.



Идея фестиваля зародилась во время последнего визита Эдуарда Артемьева на малую родину, и тогда маэстро одобрил эту инициативу. «Начало биографии Эдуарда Николаевича связано с Новосибирском. Мы, новосибирцы, заново переосознали родство с Эдуардом Артемьевым, хочется продолжать его дело, сохранять память о нём. Но это не просто фестиваль – это конкурс, в нём достаточно серьёзный образовательный блок. Для Новосибирской области – крупного культурно-образовательного центра – важно не просто сохранять, но и приумножать наши компетенции в подготовке талантов для различных творческих сфер, в том числе и для композиторского искусства. Уверен, у нас это получится, этот конкурс-фестиваль в Новосибирской области должен стать ежегодным, мы всё для этого сделаем», – подчёркивал ранее Андрей Травников.