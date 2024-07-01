В Новосибирске завершился первый Всероссийский фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада»

Проект «Сибириада» состоит из концертной программы и конкурса композиторов, работающих в жанрах академической, электронной и электро-акустической музыки, а также видеохудожников и режиссёров, экспериментирующих в жанре видеоарта.
Концерт в зале имени Каца стал финальной точкой первого Всероссийского конкурса-фестиваля музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада», который стартовал в Новосибирской области ещё в ноябре 2023 года.
Идея фестиваля зародилась во время последнего визита Эдуарда Артемьева на малую родину, и тогда маэстро одобрил эту инициативу. «Начало биографии Эдуарда Николаевича связано с Новосибирском. Мы, новосибирцы, заново переосознали родство с Эдуардом Артемьевым, хочется продолжать его дело, сохранять память о нём. Но это не просто фестиваль – это конкурс, в нём достаточно серьёзный образовательный блок. Для Новосибирской области – крупного культурно-образовательного центра – важно не просто сохранять, но и приумножать наши компетенции в подготовке талантов для различных творческих сфер, в том числе и для композиторского искусства. Уверен, у нас это получится, этот конкурс-фестиваль в Новосибирской области должен стать ежегодным, мы всё для этого сделаем», – подчёркивал ранее Андрей Травников.
От имени организаторов гостей концерта приветствовал сын маэстро – композитор, продюсер, видеохудожник Артемий Артемьев. Он пояснил, что в программе заключительного концерта звучат не только известные вещи Эдуарда Артемьева, но и широкой публике пока ещё знакомые меньше – это концерт-премьера, и так будет каждый год, на каждом последующем фестивале будут премьеры, потому что творческое наследие нашего земляка велико.
Зрители услышали музыкальные произведения и песни в исполнении Новосибирской хоровой капеллы и Сибирского фестивального оркестра. Песни и вокализы исполнили звезда шоу «Голос» Андрей Лефлер и внучка композитора – Екатерина Артемьева. Дирижёрами выступили Михаил Симонян и Рустам Дильмухаметов.
Прозвучали произведения на музыкальные темы из фильмов режиссёров-классиков отечественного кинематографа – Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Александра Прошкина, Павла Чухрая, Геннадия Полоки.
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