В Новосибирск впервые приедет выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия»

В нашем городе будут представлены экспонаты Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, который обладает крупнейшим собранием древнеегипетского искусства в России.
Об особенностях выставки рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, а также в дистанционном формате – директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва.
В Новосибирском государственном художественном музее в рамках национального проекта «Культура» в июле откроется уникальная выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Владимир Деев подчеркнул, что на площадке Новосибирского государственного художественного музея в последние годы успешно реализуется много ярких интересных выставочных проектов в рамках национального проекта «Культура». Благодаря проекту у жителей региона есть возможность знакомиться с коллекциями федеральных музеев, приобщаться к великому культурному наследию страны.
Екатерина Болдырева сообщила, что в Новосибирске подлинные памятники древнеегипетского искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина экспонируются впервые. Проект уникален тем, что в нем мультимедийные технологии объединяются с подлинными древнеегипетскими экспонатами. Выставка наглядно расскажет о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти.
Елизавета Лихачёва дополнила: «Четыре года назад выставка с большим успехом прошла в Москве. И сейчас благодаря поддержке министерства культуры РФ мы подготовили версию выставки, которую привезем в Новосибирск».
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина обладает крупнейшим собранием древнеегипетского искусства в России. На выставке будет представлено около 90 экспонатов из экспозиции и запасников музея – деревянный расписной саркофаг, канопы, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовая пластика, предметы художественного ремесла и амулеты.
Мумии – один из символов Древнего Египта. Они стали объектом научного интереса в конце XIX века. Их исследование с использованием естественно-научных методов уже давно ведется в музеях по всему миру. Еще в начале XX века наряду с разворачиванием, которое необратимо повреждало мумии, началось их недеструктивное изучение методом рентгенографии. В наши дни к нему добавилась компьютерная томография, которая широко применяется теперь в музейной практике.
Центральное место в экспозиции займут 3D-реконструкции облика древних египтян – молодой женщины 20–25 лет и мужчины 30–40 лет. Эти «оживающие» мумии дадут возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила.
Сохраненные для вечного существования руками квалифицированных мастеров-бальзамировщиков, мумии приоткрывают тайну бессмертия, как его понимали древние египтяне.
В рамках совместного проекта Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и национального исследовательского центра «Курчатовский институт» впервые в России было проведено компьютерно-томографическое сканирование 10 целых мумий людей, нескольких мумий животных и фрагментов мумий из собрания Пушкинского музея. Полученные КТ-изображения были проанализированы антропологами, криминалистами, рентгенологами. Ученые словно увидели мумии «изнутри», проникли сквозь пеленание, не разрушив его.
Выставка будет состоять из нескольких разделов, которые освещают разные аспекты сложного комплекса представлений египтян о бессмертии и вечной жизни: «Материальность бессмертия», «Теология бессмертия», «Монументальность бессмертия», «Эстетика бессмертия».
Выставка будет работать с 5 июля по 8 сентября 2024 года. В программе просветительских мероприятий – обзорная экскурсия «Дорога в вечность», а также лекции и мастер-классы для детей.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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