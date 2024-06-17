В Новосибирск впервые приедет выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия»

Об особенностях выставки рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, а также в дистанционном формате – директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва.

В Новосибирском государственном художественном музее в рамках национального проекта «Культура» в июле откроется уникальная выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Владимир Деев подчеркнул, что на площадке Новосибирского государственного художественного музея в последние годы успешно реализуется много ярких интересных выставочных проектов в рамках национального проекта «Культура». Благодаря проекту у жителей региона есть возможность знакомиться с коллекциями федеральных музеев, приобщаться к великому культурному наследию страны.

Екатерина Болдырева сообщила, что в Новосибирске подлинные памятники древнеегипетского искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина экспонируются впервые. Проект уникален тем, что в нем мультимедийные технологии объединяются с подлинными древнеегипетскими экспонатами. Выставка наглядно расскажет о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти.

Елизавета Лихачёва дополнила: «Четыре года назад выставка с большим успехом прошла в Москве. И сейчас благодаря поддержке министерства культуры РФ мы подготовили версию выставки, которую привезем в Новосибирск».

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина обладает крупнейшим собранием древнеегипетского искусства в России. На выставке будет представлено около 90 экспонатов из экспозиции и запасников музея – деревянный расписной саркофаг, канопы, рельефы, статуи и статуэтки, фрагменты декора мумий, бронзовая пластика, предметы художественного ремесла и амулеты.