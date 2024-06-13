Сибирский русский народный хор ярко открыл свои гастроли в Китае

Коллектив представляет уникальную в своем роде программу, отражающую самобытную культуру Сибири.
В Пекине в театре BEIJING EXHIBITION CENTER состоялось выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора. Заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков поприветствовал собравшихся на юбилейном мероприятии, посвященном 70-летию Пекинского ЭКСПО.
«Между Россией и Китаем сложились давние партнерские, добрососедские, дружеские отношения и это очень важно для нас. В этом году Россия и Китай отметят 75-летие со дня установления дипломатических отношений. Будем надеяться, что укрепление российско-китайских отношений будет активно развиваться и также принесет свои плоды, открывая новые горизонты и возможности для культурных обменов обеих стран. Спасибо вам за ваше добродушие, внимание и тёплый прием. Я уверен, что русская культура в Китае пользуется большим успехом и выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора оставит незабываемые впечатления и восторженные отзывы жителей и гостей Китайской Народной Республики», - отметил Юрий Зимняков.
Государственный академический Сибирский русский народный хор представил зрительской аудитории в качестве подарка концертную программу «Моя Родина – Сибирь». Выступление творческого коллектива проходит в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, в рамках культурно-просветительского проекта «Cлово о русском сердце», посвященному Дню России.
Перед началом программы заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, директор «Сибирь-Концерт» Екатерина Ковалёва, художественный руководитель Государственного академического Сибирского русского народного хора Андрей Липихин встретились с руководителем Русского дома в Пекине Татьяной Уржумцевой.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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