Сибирский русский народный хор ярко открыл свои гастроли в Китае

В Пекине в театре BEIJING EXHIBITION CENTER состоялось выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора. Заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков поприветствовал собравшихся на юбилейном мероприятии, посвященном 70-летию Пекинского ЭКСПО.

«Между Россией и Китаем сложились давние партнерские, добрососедские, дружеские отношения и это очень важно для нас. В этом году Россия и Китай отметят 75-летие со дня установления дипломатических отношений. Будем надеяться, что укрепление российско-китайских отношений будет активно развиваться и также принесет свои плоды, открывая новые горизонты и возможности для культурных обменов обеих стран. Спасибо вам за ваше добродушие, внимание и тёплый прием. Я уверен, что русская культура в Китае пользуется большим успехом и выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора оставит незабываемые впечатления и восторженные отзывы жителей и гостей Китайской Народной Республики», - отметил Юрий Зимняков.