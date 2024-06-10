Участниками арт-проекта «Великие. Пушкин» в Новосибирске стали более 2,5 тысяч человек

На центральной площадке Пушкинского дня — в театре «Глобус» — состоялся бал в честь великого поэта.
Пушкинский день России стал кульминацией праздничных мероприятий. Пространство театра «Глобус» вошло в число основных городских площадок всенародного празднования юбилейной даты гения русской литературы. 225-летие Александра Сергеевича Пушкина отметили масштабным Арт-проектом «Великие. Пушкин» в театре «Глобус», который собрал 2600 человек.
Поприветствовали собравших заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев и директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина. Они поздравили всех с Пушкинским днем России и пригласили присутствующих принять участие в локациях Арт-проекта.
Уважаемые друзья, хочу поздравить нас всех с замечательной датой – 225 лет со дня рождения великого классика, человека, который создал тот язык, на котором мы сегодня говорим, Александра Сергеевича Пушкина. Его творчество является основой нашего культурного кода. Помнить об этом, постоянно обращаться к произведениям Александра Сергеевича – наша прямая обязанность», – отметил Владимир Деев.
Директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина: «Мы все знакомы с творчеством Александра Сергеевича Пушкина с самых ранних детских лет. Мы учили его стихотворения в школе. Мы идем по жизни с этой великой поэзией. Пушкинский день России для нашего театра насыщенный. Утро началось с премьеры спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке». Сейчас мы с вами присутствуем на одном из центральных городских событий – арт-проекте «Великие.Пушкин». А вчера на нашей сцене был показан прекрасный спектакль Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера „Евгений Онегин”».
Зрительское фойе и репетиционные помещения «Глобуса» стали локациями, где артисты труппы и студий, а также партнеры театра открывали для всех гостей праздника творчество поэта с самых неожиданных сторон.
На центральной площадке состоялся «Пушкинский бал», где произошло пересечение эпох первой трети XIX века и начала века XXI. Профессиональные актеры и все посетители театра читали в режиме нон-стоп сказки Александра Сергеевича. В жанре сторителлинга был представлен экспериментальный проект «Поймать Пушкина», в нем приняли участие руководители школьных театров города, слушатели проекта «Школьный театр. Тьютор-центр».
Кроме того, были показаны драматические и пластические спектакли: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость» и «Пиковая дама» от новосибирских режиссеров Даниила Цветкова, Елены Ивановой, Анастасии Жуковой. В локации «Сочиняем Пушкина» состоялся мастер-класс от Студии 312 «Теория и практика чуда». Участники в интерактивном игровом формате пытались восстановить неизвестные черновики Пушкина. Помимо этого, состоялись мастер-классы: по каллиграфии, созданию коллажной открытки, книжной закладки, брошей и значков и другие активности по мотивам произведений поэта.
Фото: mk.nso.ru
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