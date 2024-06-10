Участниками арт-проекта «Великие. Пушкин» в Новосибирске стали более 2,5 тысяч человек

Уважаемые друзья, хочу поздравить нас всех с замечательной датой – 225 лет со дня рождения великого классика, человека, который создал тот язык, на котором мы сегодня говорим, Александра Сергеевича Пушкина. Его творчество является основой нашего культурного кода. Помнить об этом, постоянно обращаться к произведениям Александра Сергеевича – наша прямая обязанность», – отметил Владимир Деев.

Директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина: «Мы все знакомы с творчеством Александра Сергеевича Пушкина с самых ранних детских лет. Мы учили его стихотворения в школе. Мы идем по жизни с этой великой поэзией. Пушкинский день России для нашего театра насыщенный. Утро началось с премьеры спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке». Сейчас мы с вами присутствуем на одном из центральных городских событий – арт-проекте «Великие.Пушкин». А вчера на нашей сцене был показан прекрасный спектакль Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера „Евгений Онегин”».

Зрительское фойе и репетиционные помещения «Глобуса» стали локациями, где артисты труппы и студий, а также партнеры театра открывали для всех гостей праздника творчество поэта с самых неожиданных сторон.