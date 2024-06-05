Новосибирский художественный музей привез в Петербург выставку «Сибирь многоликая»

Вся история освоения и развития Сибири связана с Санкт-Петербургом, начиная с офицеров, которые пришли вслед за казаками ставить государеву власть. Это, конечно же, инженеры, которые строили Великий Сибирский путь – Транссибирскую магистраль, строили рудники и заводы. Это сотни тысяч эвакуированных сотрудников промышленных предприятий, научных, образовательных, культурных организаций, которые наполнили «код сибиряка» новым содержанием. Это те молодые, амбициозные учёные, которые после войны ринулись в Сибирь, не только в новосибирский Академгородок, но и в академгородки других сибирских городов для того, чтобы создавать новую, особую сибирскую науку – славу сегодняшней российской науки. Нам хотелось показать, что Сибирь славится не только предприятиями, природой, суровым климатом, но и талантливыми людьми. Уверен, что каждый человек найдёт что-то близкое и родное на выставке «Сибирь многоликая», – подчеркнул Андрей Травников.



Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева пояснила, что выставка «Сибирь многоликая», представляя творчество лучших художников из многих регионов Сибири, привлекает внимание к Новосибирску как к культурной столице Сибири. «Эти художники принадлежат разным поколениям, они работали в разных стилях и жанрах. Однако, их объединяет то, что они посвятили своё творчество одной большой теме – теме Сибири. Мы гордимся своей малой Родиной. И хотим, чтобы о её истории и культуре узнало как можно больше людей!»