В Республике Беларусь завершились Дни культуры Новосибирской области

Творческие коллективы, солисты и работники музеев удивляли белорусских зрителей, говорили об общих корнях наших народов – об истории, народных песнях, литературе и музыке, знакомили их с характером и широтой души сибиряков. рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.

Команда, которая представила Новосибирскую область, объединила более 500 представителей различных сфер культуры региона. Лучшие программы продемонстрировали музыкальные и театральные коллективы, а также современные выставочные проекты, рассказывающие через уникальные экспонаты об истории Сибири с древнейших времен до современности.