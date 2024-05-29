В Республике Беларусь завершились Дни культуры Новосибирской области

Мероприятия в рамках Дней культуры посетили больше 40 тысяч зрителей.
Творческие коллективы, солисты и работники музеев удивляли белорусских зрителей, говорили об общих корнях наших народов – об истории, народных песнях, литературе и музыке, знакомили их с характером и широтой души сибиряков. рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.
Команда, которая представила Новосибирскую область, объединила более 500 представителей различных сфер культуры региона. Лучшие программы продемонстрировали музыкальные и театральные коллективы, а также современные выставочные проекты, рассказывающие через уникальные экспонаты об истории Сибири с древнейших времен до современности.
На различных площадках Республики Беларусь были показаны концертные программы знаковых творческих коллективов Новосибирской области. Отдельным событием стала совместная выставочно-концертная программа учреждений культуры Новосибирской области на площади Дворца спорта в Минске, ее смогли увидеть и жители Новосибирска – благодаря организованному телемосту между двумя городами. На одной площадке были представлены портреты сибиряков, знаменитые палеонтологические находки и самый полный скелет самца мамонта в мире, станки единственного за Уралом Монетного двора и производство сибирской «особливой» монеты.
Выставки и интерактивные площадки представили: Новосибирский краеведческий музей, Новосибирский государственный художественный музей.
В программе Дней культуры Новосибирской области были встречи библиотечного и писательского сообществ, открытие выставки постеров, посвящённых 100-летию со дня рождения А.И. Покрышкина, созданной сотрудниками Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
Кроме того, для жителей братской республики состоялась большая концертная программа: выступление джазовых коллективов, артистов театров, кукольный спектакль, выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора, выступления студентов Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.
Важной частью проекта стала церемония подписания ряда соглашений учреждениями культуры Новосибирской области и Беларуси. От Новосибирской области соглашения подписали: Новосибирская государственная филармония, Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова, Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», Новосибирский музыкальный театр, Новосибирская государственная областная научная библиотека, общественная организация «Новосибирское библиотечное общество». От Беларуси: Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония, Минский государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки, Белорусский государственный академический театр юного зрителя, Белорусский государственный академический музыкальный театр, Национальная библиотека Беларуси, Белорусская библиотечная ассоциация.
Для жителей Беларуси работала большая команда: Государственный академический Сибирский русский народный хор (художественный руководитель Андрей Липихин), Новосибирский академический симфонический оркестр государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижер Димитрис Ботинис); солисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета; сводный хор студентов Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки, Минского государственного колледжа искусств, и НОККиИ под руководством Юлии Журавлевой (художественный руководитель и дирижер оркестра русских народных инструментов Минского государственного музыкального колледжа); струнный ансамбль «Ноктюрн» и сейшн-ансамбль Новосибирского музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова; артисты государственного академического драматического театра «Красный факел», Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Новосибирского областного театра кукол; солисты Новосибирской государственной филармонии Сергей Скурыхин, Александр Ручко и Анастасия Клименко; солисты Новосибирского музыкального театра, Дирекция программ Новосибирской области.
Фото: mk.nso.ru
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