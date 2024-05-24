В Республике Беларусь стартовали Дни культуры Новосибирской области

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь премьер-министр страны Роман Головченко и глава Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставочные площадки проекта «Дни культуры Новосибирской области».

В их числе: «Окаменевшее время» (выставка гигантов ледникового периода), «История Новосибирской области» из собраний Новосибирского государственного краеведческого музея; «Национальный костюм: традиции и современность» из собраний учреждения «Сибирь-Концерт» и Краеведческого музея; «Сибирь многоликая» из собрания Новосибирского государственного художественного музея.

Губернатор отметил, что ему доставляет особое удовольствие открывать Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. «Мы показываем Сибирь многоликую, как она и есть. Это территория с очень разнообразной природой, место смешения народов, эпох, культур, национальностей, кухонь – вот такую Сибирь в рамках Дней культуры в Минске мы стараемся показать.