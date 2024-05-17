В Новосибирском художественном музее открылась выставка мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи

На вернисаже директор НГХМ Екатерина Болдырева отметила: «Для нас сегодня огромный праздник, событие, к которому наша команда шла давно. В таком составе эти работы вряд ли можно будет где-то увидеть, потому что Русский музей, с которым мы очень плотно сотрудничаем и реализуем крупнейшие проекты, предоставил нам картины не только из своих фондов, но и из постоянной экспозиции. Выставка работ величайшего русского художника Архипа Куинджи – это подарок от нашего музея новосибирцам и гостям города к Ночи музеев».

В экспозицию включены 36 произведений из художественного наследия великого пейзажиста, хранящихся в коллекции Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург), и 3 произведения из собрания Новосибирского художественного музея. Работы представлены в трех залах, которые объединены условной темой: «Магия света», «Тайна красочной палитры» и «Торжество природы».

Художественный музей к выставке Архипа Куинджи подготовил обширную программу просветительских мероприятий: ежедневные обзорные экскурсии, а также авторские лекции, экскурсии и мастер-классы сотрудников НГХМ. Полная программа мероприятий представлена на сайте музея.

Выставка «Архип Куинджи» будет работать в НГХМ до 1 сентября.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

6+