В Новосибирском художественном музее открылась выставка мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи

Гости выставки могут увидеть в том числе легендарные полотна «Радуга», «Осенняя распутица», «Лунная ночь», признанные классикой изобразительного искусства.
В Новосибирском государственном художественном музее состоялось торжественное открытие масштабной выставки работ великого русского художника Архипа Куинджи из коллекции Государственного Русского музея.
Архип Иванович знаменит своим особым чувством цвета и умением передать мельчайшие детали освещения на картине. Художник увидел в природе таинственную, притягательную красоту и сумел найти оригинальные живописные средства для ее воплощения. Среди представленных на выставке работ есть знаменитые картины «Радуга», «Осенняя распутица», «Лунная ночь».
С открытием выставки коллектив музея и гостей поздравил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. «Хочу поблагодарить Художественный музей за активную деятельность, за то, что в последние годы у нас есть возможность насладиться чередой крупных выставочных проектов», – сказал он.
На вернисаже директор НГХМ Екатерина Болдырева отметила: «Для нас сегодня огромный праздник, событие, к которому наша команда шла давно. В таком составе эти работы вряд ли можно будет где-то увидеть, потому что Русский музей, с которым мы очень плотно сотрудничаем и реализуем крупнейшие проекты, предоставил нам картины не только из своих фондов, но и из постоянной экспозиции. Выставка работ величайшего русского художника Архипа Куинджи – это подарок от нашего музея новосибирцам и гостям города к Ночи музеев».
В экспозицию включены 36 произведений из художественного наследия великого пейзажиста, хранящихся в коллекции Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург), и 3 произведения из собрания Новосибирского художественного музея. Работы представлены в трех залах, которые объединены условной темой: «Магия света», «Тайна красочной палитры» и «Торжество природы».
Художественный музей к выставке Архипа Куинджи подготовил обширную программу просветительских мероприятий: ежедневные обзорные экскурсии, а также авторские лекции, экскурсии и мастер-классы сотрудников НГХМ. Полная программа мероприятий представлена на сайте музея.
Выставка «Архип Куинджи» будет работать в НГХМ до 1 сентября.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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