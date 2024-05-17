Республика Беларусь готовится принять Дни культуры Новосибирской области

Дни культуры Новосибирской области пройдут с 23 по 25 мая в Республике Беларусь. Жителям пяти городов Беларуси покажут лучшие образцы профессионального классического музыкального и театрального искусства Новосибирской области, представят культурное наследие региона и самый полный скелет самца мамонта в мире.

О культурной программе в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь рассказала в ходе пресс-конференции 16 мая министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Ирина Устинова, директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис, директор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» Екатерина Ковалева и руководитель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Аркадий Козиоров.

Творческая команда, которая представит Новосибирскую область, объединит более 500 представителей различных сфер культуры региона. Лучшие программы представят музыкальные и театральные коллективы, а также современные выставочные проекты, рассказывающие через уникальные экспонаты об истории Сибири с древнейших времен до современности.

Как отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, программа Дней культуры соединит в себе три ключевых направления – человек, искусство и наука, из которых исторически сложилась культура региона.

«Дни культуры проводятся в целях укрепления дружественно-братских взаимоотношений между нашим регионом и Республикой в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Губернатором Новосибирской области и Президентом Республики Беларусь. Осенью ждем ответный визит белорусской делегация в наш регион. Вся программа составлена таким образом, чтобы каждый посетитель смог сформировать объемное представление о культуре Новосибирской области: узнать, откуда начался ее путь, что повлияло на ее развитие, каких высот нам удалось достичь», – отметила она.