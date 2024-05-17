Республика Беларусь готовится принять Дни культуры Новосибирской области

В Белоруссии запланирована программа с участием знаковых творческих коллективов нашего региона.
Дни культуры Новосибирской области пройдут с 23 по 25 мая в Республике Беларусь. Жителям пяти городов Беларуси покажут лучшие образцы профессионального классического музыкального и театрального искусства Новосибирской области, представят культурное наследие региона и самый полный скелет самца мамонта в мире.
О культурной программе в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь рассказала в ходе пресс-конференции 16 мая министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Ирина Устинова, директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис, директор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» Екатерина Ковалева и руководитель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Аркадий Козиоров.
Творческая команда, которая представит Новосибирскую область, объединит более 500 представителей различных сфер культуры региона. Лучшие программы представят музыкальные и театральные коллективы, а также современные выставочные проекты, рассказывающие через уникальные экспонаты об истории Сибири с древнейших времен до современности.
Как отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, программа Дней культуры соединит в себе три ключевых направления – человек, искусство и наука, из которых исторически сложилась культура региона.
«Дни культуры проводятся в целях укрепления дружественно-братских взаимоотношений между нашим регионом и Республикой в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Губернатором Новосибирской области и Президентом Республики Беларусь. Осенью ждем ответный визит белорусской делегация в наш регион. Вся программа составлена таким образом, чтобы каждый посетитель смог сформировать объемное представление о культуре Новосибирской области: узнать, откуда начался ее путь, что повлияло на ее развитие, каких высот нам удалось достичь», – отметила она.
Откроет Дни культуры Новосибирской области гала-концерт в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. На одной сцене выступят Новосибирский академический симфонический оркестр, солисты Новосибирского академического театра оперы и балета, Новосибирского музыкального театра, Государственный академический Сибирский русский народный хор и студенческие коллективы.
На различных площадках Республики Беларусь будут показаны концертные программы знаковых творческих коллективов Новосибирской области, в числе которых Государственный академический Сибирский русский народный хор государственного учреждения «Сибирь-Концерт» и Новосибирский государственный академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии. Организованы показы спектаклей ведущих театров: Новосибирского государственного драматического театра «Красный факел», Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», Новосибирского музыкального театра, Новосибирского областного театра кукол. Также запланировано экспонирование выставок из собраний Новосибирского государственного художественного музея и Новосибирского государственного краеведческого музея. Новосибирская областная научная библиотека проведет встречу с представителями писательского и библиотечного сообщества Новосибирска и Республики Беларусь. Кроме того, свои творческие программы представят студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова» и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.
Отдельным событием станет совместная выставочно-концертная программа учреждений культуры Новосибирской области на площади Дворца спорта в Минске, ее смогут увидеть и жители Новосибирска – будет работать телемост между двумя городами. На одной площадке покажут портреты сибиряков, знаменитые палеонтологические находки и самый полный скелет самца мамонта в мире, станки единственного за Уралом Монетного двора и производство сибирской «особливой» монеты. Кроме того, посетителей ждет большая концертная программа: выступление джазовых коллективов, артистов театров, Сибирского русского народного хора и кукольный спектакль. Для самых маленьких гостей подготовлена выставка-игра и интерактивные программы.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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