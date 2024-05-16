Время пошло: в Новосибирске открылась выставка «Время» художника-символиста Владимира Распутина

Увидеть метафоричные картины Владимира Распутина новосибирцы могут в главном здании Краеведческого музея.
«Время» – это персональная выставка работ Владимира Распутина, художника-символиста, официального оформителя альбомов музыкальной группы «Калинов мост» и члена Творческого Союза Художников России. Проект посвящен 60-летию автора и его философско-художественному размышлению о течении времени, сообщает пресс-служба сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
На выставке представлен цикл из 20 произведений, в которых художник рассуждает о времени как о явлении в целом, его свойствах и влиянии на человеческую жизнь и историю. Каждая работа – это сюжетные изображения с ассоциативными цепочками. С их помощью Владимир Распутин подталкивает зрителя найти своё собственное понимание концепции времени. Для полного погружения в мир фантазии автора все произведения сопровождаются отрывками сочинений русских классиков.
Символизм Владимира Распутина считается современным и оригинальным явлением. Его картины-размышления о жизни, истории и любви экспонируются в музеях и хранятся в частных коллекциях в России, Германии, Швеции, Италии, Франции, Канады, Америки и Китая. Произведения художника для выставочного проекта «Время» экспонируются впервые.
Выставка продлится до 26 мая.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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