Время пошло: в Новосибирске открылась выставка «Время» художника-символиста Владимира Распутина

На выставке представлен цикл из 20 произведений, в которых художник рассуждает о времени как о явлении в целом, его свойствах и влиянии на человеческую жизнь и историю. Каждая работа – это сюжетные изображения с ассоциативными цепочками. С их помощью Владимир Распутин подталкивает зрителя найти своё собственное понимание концепции времени. Для полного погружения в мир фантазии автора все произведения сопровождаются отрывками сочинений русских классиков.