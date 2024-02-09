Выставка «Питер Пауль Рубенс и его время» начала работу в Новосибирском художественном музее

В Новосибирском государственном художественном музее начал работу уникальный выставочный проект «Питер Пауль Рубенс и его время», подготовленный совместно с Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. В экспозиции представлены подлинное живописное произведение Рубенса, старинные гравюры с его полотен и гравюры лучших мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Англии XVI-XVIII веков из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, а также картины из коллекции западноевропейского искусства Новосибирского государственного художественного музея.

Центральным произведением выставки стала картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которую художник создал в 1618-1620 годах. Оно было передано в Ирбит в 1976 году из Эрмитажа как копия работы, хранящейся в Художественно-историческом музее Вены. Картина была в очень плохом состоянии и находилась в запасниках музея. К реставрации полотна приступили лишь в 2012 году. Реставратор из Нижнего Тагила А. Наседкина сняла с полотна четыре слоя старого потемневшего лака. И открылась подлинная авторская живопись. После дальнейшего исследования главный специалист и хранитель фламандской живописи Государственного Эрмитажа Н.И. Грицай подтвердила подлинность картины и принадлежность её руке великого фламандца. Она же дополнила атрибуцию информацией о том, что в исполнении картины принимали участие два лучших ученика Рубенса – Антонис ван Дейк и Якоб Йорданс.