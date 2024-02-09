Выставка «Питер Пауль Рубенс и его время» начала работу в Новосибирском художественном музее

Центральным произведением выставки стала картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которую художник написал в 1618-1620 годах.
В Новосибирском государственном художественном музее начал работу уникальный выставочный проект «Питер Пауль Рубенс и его время», подготовленный совместно с Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. В экспозиции представлены подлинное живописное произведение Рубенса, старинные гравюры с его полотен и гравюры лучших мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Англии XVI-XVIII веков из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, а также картины из коллекции западноевропейского искусства Новосибирского государственного художественного музея.
Центральным произведением выставки стала картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которую художник создал в 1618-1620 годах. Оно было передано в Ирбит в 1976 году из Эрмитажа как копия работы, хранящейся в Художественно-историческом музее Вены. Картина была в очень плохом состоянии и находилась в запасниках музея. К реставрации полотна приступили лишь в 2012 году. Реставратор из Нижнего Тагила А. Наседкина сняла с полотна четыре слоя старого потемневшего лака. И открылась подлинная авторская живопись. После дальнейшего исследования главный специалист и хранитель фламандской живописи Государственного Эрмитажа Н.И. Грицай подтвердила подлинность картины и принадлежность её руке великого фламандца. Она же дополнила атрибуцию информацией о том, что в исполнении картины принимали участие два лучших ученика Рубенса – Антонис ван Дейк и Якоб Йорданс.
Рубенс был одним из самых прославленных и востребованных художников своей эпохи. Его произведения пользовались огромным спросом. Поэтому и при жизни Рубенса, и в последующее время, в Европе создавались многочисленные гравюры, воспроизводящие полотна гениального фламандца. В экспозиции представлен, в числе других, альбом гравюр «Жизнь Марии Медичи», созданный в начале XVIII века по знаменитым живописным оригиналам, посвященным французской королеве. Он даёт возможность знакомства с рубенсовскими живописными шедеврами, хранящимися в Лувре и ставшими для Франции драгоценными сокровищами, а для Рубенса – одним из самых ярких триумфов его творчества.
Экспозицию дополняют живописные работы западноевропейских мастеров XVII столетия из собрания Новосибирского государственного художественного музея.
Как прокомментировала директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, выставку будет сопровождать просветительская программа, которая включит лекции, мастер-классы и экскурсии.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
0+
Комментарии (0)