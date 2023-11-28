В Новосибирске открылся конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева

Как подчеркнул народный артист России, режиссёр Никита Михалков, для него было важно лично присутствовать на открытии проекта: «Я счастлив, что имел возможность и смелость говорить в глаза Эдуарду, что он гений. Это композитор, который никогда не сфальшивил и в жизни тоже: я никогда не слышал от него ни об одном человеке, ни одного дурного слова. Он действительно был человеком близким к святости – может, это немного странно звучит, но это так. Очень рад, что такой потрясающий театр, такой потрясающий зал в этом замечательном городе, на Родине композитора, открывается фестиваль «Сибириада». Лично мне, когда играет музыка, не хватает изображения, а музыка Артемьева существует сама по себе, она абсолютно универсальна с точки зрения проникновения в душу человека. Поэтому я счастлив, что смог сегодня прилететь лично – я не мог это не сделать, потому что слишком дорога мне память о моём друге».

На церемонии открытия прозвучало знаковое сочинение композитора – «Девять шагов к Преображению». Произведение исполнил симфонический оркестр под управлением маэстро Сесара Альвареса (Испания), сводный хор, включающий в себя хоровые студии, взрослый и детский хоровые коллективы Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. На концерте прозвучала также музыка автора, написанная для советского и российского кино.