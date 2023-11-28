В Новосибирске открылся конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева

Открытие масштабного проекта «Сибириада» состоялось на сцене Новосибирского театра оперы и балета.
Музыку выдающегося композитора, народного артиста России Эдуарда Артемьева знают в нашей стране и далеко за её пределами. В Новосибирске – родном городе маэстро – в последнее десятилетие неоднократно проводились масштабные авторские концерты. Неслучайно и Международный конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» впервые проводится именно здесь. Масштабный проект открылся на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета концертной программой, включающей сочинение, которое сам Артемьев называл одним из наиболее значимых в его жизни и над которым работал несколько десятилетий.
От имени губернатора региона участников и зрителей концерта поприветствовал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. «Имя Эдуарда Артемьева навсегда вписано в историю нашей страны и известно далеко за пределами нашей Родины, вы знаете его как выдающегося композитора, бесконечно талантливого и вместе с тем удивительно скромного человека. Он оставил нам уникальное творческое наследие, которое запомнится не только нашим современникам, но и многим последующим поколениям. Конечно, проведение первого международного конкурса-фестиваля «Сибириада» именно здесь, в Новосибирске, неслучайно. Эдуард Артемьев – наш земляк, в октябре прошлого года он приезжал сюда на свой творческий вечер «Музыка кино», где и родилась идея проведения конкурса-фестиваля. Творческий проект, который мы сегодня открываем, объединяет молодых композиторов, музыкантов, режиссёров. Уверен, это будет достойным продолжением его дела, а обширная творческая программа этого конкурса-фестиваля навсегда запомнится участникам, зрителям и всем тем, кто соприкасается с творчеством нашего великого земляка», – отметил Юрий Петухов.
Как подчеркнул народный артист России, режиссёр Никита Михалков, для него было важно лично присутствовать на открытии проекта: «Я счастлив, что имел возможность и смелость говорить в глаза Эдуарду, что он гений. Это композитор, который никогда не сфальшивил и в жизни тоже: я никогда не слышал от него ни об одном человеке, ни одного дурного слова. Он действительно был человеком близким к святости – может, это немного странно звучит, но это так. Очень рад, что такой потрясающий театр, такой потрясающий зал в этом замечательном городе, на Родине композитора, открывается фестиваль «Сибириада». Лично мне, когда играет музыка, не хватает изображения, а музыка Артемьева существует сама по себе, она абсолютно универсальна с точки зрения проникновения в душу человека. Поэтому я счастлив, что смог сегодня прилететь лично – я не мог это не сделать, потому что слишком дорога мне память о моём друге».
На церемонии открытия прозвучало знаковое сочинение композитора – «Девять шагов к Преображению». Произведение исполнил симфонический оркестр под управлением маэстро Сесара Альвареса (Испания), сводный хор, включающий в себя хоровые студии, взрослый и детский хоровые коллективы Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. На концерте прозвучала также музыка автора, написанная для советского и российского кино.
Проект будет состоять из концертной фестивальной программы и конкурса композиторов, работающих в жанрах академической, электронной и электро-акустической музыки, а также видео-художников и режиссёров, экспериментирующих в жанре видеоарта. Первый этап фестиваля завершится 29 ноября гала-концертом на сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца, летом 2024 года будут подведены итоги конкурса, и вместе с итоговым концертом победителей конкурса пройдет ещё одна, финальная, концертная программа фестиваля.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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