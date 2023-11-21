Новосибирский художественный музей представит выставку «Сибирь многоликая» в Петербурге

Ранее новосибирский музей принимал выставку из Петербурга «Айвазовскому вослед».
В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форум прошла встреча первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова и директора НГХМ Екатерины Болдыревой с директором Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого генерал-майором Русланом Нехаем.
Стороны обсудили совместные проекты. Опыт проведения на площадке НГХМ в 2021 году выставки «Айвазовскому вослед» из фондов ЦВММ был признан очень успешным. В процессе обсуждения было принято решение продолжить взаимодействие двух крупных музеев, в том числе формате просветительских и образовательных проектов. Важным этапом сотрудничества станет ответная выставка НГХМ в Санкт-Петербурге «Сибирь многоликая».
Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого — один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Юрий Петухов, ознакомившись с его экспозицией и фондами, в которых хранятся модели кораблей, оружие и живопись, высоко оценил музей, назвав его уникальным. А также пожелал ЦВММ дальнейших успехов и процветания. Юрий Федорович выразил уверенность в плодотворности сотрудничества Новосибирского государственного художественного музея и Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.
Комментарии (0)