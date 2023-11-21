Новосибирский художественный музей представит выставку «Сибирь многоликая» в Петербурге

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого — один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Юрий Петухов, ознакомившись с его экспозицией и фондами, в которых хранятся модели кораблей, оружие и живопись, высоко оценил музей, назвав его уникальным. А также пожелал ЦВММ дальнейших успехов и процветания. Юрий Федорович выразил уверенность в плодотворности сотрудничества Новосибирского государственного художественного музея и Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.