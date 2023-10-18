В новосибирской «Победе» покажут картины, нарисованные людьми с деменцией

Первая в России выставка картин, выполненных пожилыми людьми со снижением когнитивных функций – памяти, мышления, пройдет в кинотеатре «Победа» 20-25 октября, сообщает пресс-служба сайта минздрава Новосибирской области zdrav.nso.ru.

В основе арт-выставки «Главное помнить» – личные истории организаторов, проживших течение болезни у близких им людей. Они объединили свой непростой опыт и знания, полученные за годы поддержки родных с деменцией.

Здесь можно будет увидеть картины людей с деменцией на разной стадии, арт-объекты, бесплатно послушать лекции врачей и экспертов из разных городов России, проверить своё здоровье и получить консультации терапевтов и неврологов.

Выставка откроется в «Белой галерее» кинотеатра «Победа» в пятницу, 20 октября. В открытии примет участие заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

21 октября (суббота) – День лекций и тестирования здоровья

«Площадка здоровья»

13:00 – 19:00 Работа Центра здоровья и профилактики. Все желающие смогут проверить здоровье на факторы риска, которые приводят к деменции: сдать кровь экспресс-методом для определения содержания холестерина и сахара в крови, измерить внутриглазное давление, определить функциональное состояние сердца, получить заключение терапевта.

13:00 – 18:00 Скрининг на выявление когнитивных нарушений. Все желающие смогут бесплатно проверить свою память и получить консультацию невролога.

«Лекторий»

14:30 – 15:00 Лекция «Память и возраст»

Спикер: Дума Светлана Николаевна к.м.н, невролог, зав. научно-клиническим отделением НИИ терапии и профилактической медицины, Новосибирск

15:00 – 15:30 Онлайн-лекция «Психо-поведенческие симптомы деменции»

Спикер: Карпенков Данила Сергеевич, врач-гериатр, Москва

15:30 – 16:00 Лекция «Арт-терапия и её возможности на практике»

Спикер: Люшакова Ксения, художник, арт-терапевт

16:00 – 16:30 Перерыв

16:30 – 17:00 Лекция «Заболевания сердца и сосудов, хроническая ишемия мозга, как факторы риска развития деменции»

Спикер: Щепанкевич Лариса Александровна, доктор медицинских наук, невролог, доцент

17:00 – 17:30 Лекция «Здоровый образ жизни и наша память»

Спикер: Федорова Кристина Олеговна, невролог, дементолог, МЦ «Здравица», Новосибирск

17:30 – 18:00 Онлайн-лекция «Созвучность сердца и души. Искусство ухода за людьми с деменцией»

Спикер: Шаяхметов Альмир, эксперт и тренер по долговременному уходу, Уфа

18:00 – 18:30 Лекция «Здоровье мозга в 21 веке: практические советы от сомнолога с точки зрения сна»

Спикер: Доронина Ксения Сергеевна, невролог.

22 октября (воскресенье)

17:00 – 18:00 Общее занятие по арт-терапии для всех желающих вместе с художником, арт-терапевтом Ксенией Люшаковой

25 октября (среда)

14:00 – 15:00 Лекция для ухаживающих «Память и возраст»

Спикер: Дума Светлана Николаевна к.м.н, невролог, зав. научно-клиническим отделением НИИ терапии и профилактической медицины, Новосибирск.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru



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