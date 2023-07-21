В Новосибирском художественном музее откроется выставка произведений Василия Сурикова

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков рассказал на пресс-конференции, что в экспозиции будет представлено около 40 произведений Василия Сурикова, в том числе картины из постоянной экспозиции и фондов Новосибирского государственного художественного музея, Государственного Русского Музея, Государственной Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Музейного центра «Площадь Мира».

«Каждое полотно Василия Сурикова становилось целой эпохой в развитии русской живописи. Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», которая проводится в рамках национального проекта «Культура» – уникальная возможность для жителей и гостей региона познакомиться с работами великого мастера», – отметил Юрий Зимняков.

Как прокомментировала директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, центром экспозиции станет масштабное полотно «Покорение Сибири Ермаком» из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Его размер – почти 3 на 6 метров, а вес – более 200 килограммов, за 84 года картина впервые покинула пределы Русского музея. Сюжет картины построен вокруг решающей битвы дружины Ермака с полчищами хана Кучума в 1582 году.