В Новосибирском художественном музее откроется выставка произведений Василия Сурикова

Центром экспозиции станет масштабное полотно «Покорение Сибири Ермаком».
И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков рассказал на пресс-конференции, что в экспозиции будет представлено около 40 произведений Василия Сурикова, в том числе картины из постоянной экспозиции и фондов Новосибирского государственного художественного музея, Государственного Русского Музея, Государственной Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Музейного центра «Площадь Мира».
«Каждое полотно Василия Сурикова становилось целой эпохой в развитии русской живописи. Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», которая проводится в рамках национального проекта «Культура» – уникальная возможность для жителей и гостей региона познакомиться с работами великого мастера», – отметил Юрий Зимняков.
Как прокомментировала директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева, центром экспозиции станет масштабное полотно «Покорение Сибири Ермаком» из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Его размер – почти 3 на 6 метров, а вес – более 200 килограммов, за 84 года картина впервые покинула пределы Русского музея. Сюжет картины построен вокруг решающей битвы дружины Ермака с полчищами хана Кучума в 1582 году.
Также зрители увидят «Взятие снежного городка» – единственное крупноформатное полотно Василия Сурикова не на историческую тему. На картине изображен кульминационный момент популярной народной игры у сибиряков.
Из Государственной Третьяковской галереи (Москва) доставлены «Посещение царевной женского монастыря», этюды для картины «Боярыня Морозова» и несколько других работ, а также «Портрет художника Василия Ивановича Сурикова» кисти Ильи Репина.
Всего в Новосибирском государственном художественном музее можно будет увидеть почти 40 работ художника. Экспозицию дополнят исторические предметы быта и элементы оружия, которые можно встретить на картинах Сурикова, из фондов Алтайского государственного краеведческого музея и Красноярского краевого краеведческого музея.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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