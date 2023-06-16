Юные новосибирские художники представили свое видение образа наставника

Конкурс проводился в двух номинациях «Сюжетная композиция» и «Портрет». В своих работах участники запечатлели образы преподавателей и самые интересные и яркие моменты, связанные с процессом обучения. По условиям конкурса учащиеся должны были сопроводить свои работы рукописным эссе об изображённых преподавателях и своём отношении к обучению.