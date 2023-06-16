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Юные новосибирские художники представили свое видение образа наставника

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В Новосибирской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников».

В региональном этапе Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников» приняли участие учащиеся детских школ искусств и детских художественных школ, а также студенты Новосибирского государственного художественного училища и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.

Конкурс проводился в двух номинациях «Сюжетная композиция» и «Портрет». В своих работах участники запечатлели образы преподавателей и самые интересные и яркие моменты, связанные с процессом обучения. По условиям конкурса учащиеся должны были сопроводить свои работы рукописным эссе об изображённых преподавателях и своём отношении к обучению.

По результатам отбора в финал конкурса прошли учащиеся Детской художественной школы р.п. Краснообск Милана Абрамова и Ксения Борисенко, студенты Новосибирского государственного художественного училища Александра Лещенко и Артём Эпов, Анастасия Вальтер, представляющая Линёвскую детскую художественную школу, Светлана Бреславская из Куйбышевской детской художественной школы, представитель Детской художественной школы «Весна» (Бердск) Кирилл Разумов и Дарья Толстая из Детской школы искусств № 25 (Новосибирск).

Фото: минкульт Новосибирской области

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