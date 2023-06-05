В Новосибирской области впервые прошел фестиваль молодежного творчества «АРТ-Бум»

Масштабный фестиваль, организатором которого выступил Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» при поддержке министерства культуры Новосибирской области, прошёл в рамках Года педагога и наставника и приурочен к 130-летию Новосибирска. Фестиваль стал центром притяжения молодёжных сообществ для реализации их творческих способностей.