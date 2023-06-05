В Новосибирской области впервые прошел фестиваль молодежного творчества «АРТ-Бум»

В рамках проекта работали восемь творческих площадок: «Пой», «Танцуй», «Твори», «Изобретай», «Вдохновляй», «Создавай», «Воплощай» и «Стирай границы».
Масштабный фестиваль, организатором которого выступил Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» при поддержке министерства культуры Новосибирской области, прошёл в рамках Года педагога и наставника и приурочен к 130-летию Новосибирска. Фестиваль стал центром притяжения молодёжных сообществ для реализации их творческих способностей.
В рамках проекта работали восемь творческих площадок: «Пой» (музыкальное искусство), «Танцуй» (хореография), «Твори» (уличное искусство: граффити, стрит-арт), «Изобретай» (арт-объекты городской среды, инсталляции), «Вдохновляй» (лекторий), «Создавай» (декоративно-прикладное искусство), «Воплощай» (театральное искусство) и «Стирай границы» (инклюзивные проекты). Гости смогли не только познакомиться с различными видами творчества, но и попробовать свои силы под руководством наставников.
Фото: министерства культуры Новосибирской области
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