В Северной столице стартовал масштабный проект «Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге»

В список мероприятий проекта входит не только культурная программа, которую представляют ведущие учреждения культуры региона на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

В рамках проекта новосибирцы продемонстрируют жителям северной столицы культурный потенциал нашего региона и познакомят с лучшими коллективами и проектами, которыми Новосибирская область гордится.

Так, для зрителей выступят Государственный академический Сибирский русский народный хор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт», Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр – Димитрис Ботинис), народный артист РФ Вадим Репин (скрипка) и Герман Уколов (фортепиано).

Программу дополнят выступления оркестра духовых инструментов и джазового ансамбля Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и интерактивная программа «Ново-Николаевские встречи» Новосибирского колледжа культуры и искусств.