В Петербурге пройдут Дни культуры Новосибирской области

Дни культуры Новосибирской области в Петербурге пройдут 25 и 26 мая. Программы ведущих учреждений культуры региона будут представлены на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей в северной столице. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и правительства Санкт-Петербурга.

«Новосибирск сегодня – крупнейший деловой и научный центр, культурная столица Сибири, – отмечает исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. – Ежегодно организации культуры проводят тысячи разноплановых событий, формирующих облик региона, а образовательные учреждения готовят настоящих профессионалов в сфере культуры, прославляющих Новосибирскую область на всероссийском и международном уровне. В рамках проекта мы продемонстрируем жителям Северной столицы культурный потенциал нашего региона и познакомим с лучшими коллективами и проектами, которыми по праву гордимся».



Культурные достижения Новосибирской области представят музыкальные и театральные коллективы, современные выставочные проекты с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, научное и индустриальное кино. Для зрителей выступят Государственный академический Сибирский русский народный хор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт», Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии, народный артист РФ Вадим Репин (скрипка) и Герман Уколов (фортепиано).



Программу дополнят выступления оркестра духовых инструментов и джазового ансамбля Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и интерактивная программа «Ново-Николаевские встречи» Новосибирского колледжа культуры и искусств. Спектакль «Шинель» представит Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева. В выставочных залах и на уличных площадках Капеллы можно будет увидеть портреты сибиряков, знаменитые археологические находки, станки единственного за Уралом Монетного двора и производство сибирской «особливой» монеты, а также самый полный скелет шерстистого мамонта в мире – гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея.



Для самых маленьких гостей программы подготовлена интерактивная выставка-игра о первых сибирских поселениях – острогах. Специально для Дней культуры подготовлен выставочный проект «900 дней братства» – об исторической и культурной связи Новосибирска и Санкт-Петербурга, возникшей в годы Великой Отечественной войны. Центральный экспонат выставки – мемориальная скульптура новосибирского мастера Павла Маркова – будет подарен Санкт-Петербургу. Подробнее о программе можно узнать на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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