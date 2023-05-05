Космическое творчество: в Новосибирской области подвели итоги конкурса среди юных дизайнеров

В конкурсе на тему «CОSМО АRТ – МЫ ПЕРВЫЕ» были созданы работы в трех номинациях: «Графический дизайн», «Дизайн среды» и «Моушн-дизайн».
Новосибирское государственное художественное училище объявило итоги областного конкурса юных дизайнеров. В 2023 году участниками конкурса, проходившего при поддержке министерства культуры Новосибирской области, стали учащиеся детских художественных школ, детских школ искусств, расположенных на территории Новосибирской области, а также студенты Новосибирского государственного художественного училища от 7 до 18 лет.
Участникам предстояло создать работы на тему «CОSМО АRТ – МЫ ПЕРВЫЕ». Конкурс проводился по номинациям «Графический дизайн», «Дизайн среды» и «Моушн-дизайн». Членам жюри во главе с председателем, членом Новосибирского отделения Союза дизайнеров РФ, преподавателем Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Евгением Бородиным предстояло отсмотреть 130 конкурсных работ от 120 участников. В итоговую экспозицию вошли более 50 работ.
С работами лауреатов и дипломантов, а также итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Фото: министерство культуры Новосибирской области
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