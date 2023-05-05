Космическое творчество: в Новосибирской области подвели итоги конкурса среди юных дизайнеров

Участникам предстояло создать работы на тему «CОSМО АRТ – МЫ ПЕРВЫЕ». Конкурс проводился по номинациям «Графический дизайн», «Дизайн среды» и «Моушн-дизайн». Членам жюри во главе с председателем, членом Новосибирского отделения Союза дизайнеров РФ, преподавателем Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Евгением Бородиным предстояло отсмотреть 130 конкурсных работ от 120 участников. В итоговую экспозицию вошли более 50 работ.