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Юные новосибирские художники — в числе лучших на всероссийском творческом конкурсе

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Призерами стали 27 студентов Новосибирского государственного художественного училища.

Новосибирцы вошли в число победителей Открытого творческого конкурса, посвященного основателю Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова.

В творческих состязаниях приняли участие более 480 конкурсантов из 11 регионов России. Новосибирское государственное художественное училище представили 65 студентов – 27 из них стали победителями в номинациях «Живопись. Портрет», «Живопись. Эксперимент», «Жанровая композиция в живописи», «Графика. Натюрморт», «Графика. Портрет», «Графика. Эксперимент», «Жанровая композиция в графике», «Дипломная работа. Театрально-декорационная живопись», «Дипломная работа. Графический дизайн» и «Дипломная работа. Средовой дизайн».

Дипломы I степени присвоены 9 участникам, 7 студентов получили дипломы II степени и 11 – дипломы III степени. С именами победителей можно ознакомиться на сайте НГХУ.

Фото: министерство культуры Новосибирской области

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