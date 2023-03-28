Вячеслав Стародубцев — о масштабных проблемах Новосибирской консерватории

Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев возглавил консерваторию, после того, как экс-ректор Жанна Лавелина подписала заявление об увольнении. О новом назначении 23 марта сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

27 марта новый руководитель вуза Вячеслав Стародубцев встретился со студентами и рассказал о своих главных задачах на посту ректора. Новосибирскую консерваторию он назвал «тяжелейшим хозяйством», сообщает VN.ru

«Моя задача – скорее открыть замечательный большой зал консерватории, Я вчера походил по классам, увидел паркет, крышу, туалеты, столовую. То, что я увидел – это катастрофа», – по словам ректора, педагоги, которые занимаются со студентами в таких условиях – настоящие подвижники.

Большой концертный зал Новосибирской консерватории закрыли на ремонт в 2019 году. С этого времени музыканты оркестра консерватории вынуждены заниматься в других помещениях. У студентов нет условий для репетиций, подготовки к конкурсам и экзаменам. Из-за ремонта Большого зала перекрыто целое крыло консерватории.

«Когда поступили на первый курс, Большой зал был еще в рабочем состоянии. Я в нем вступительные экзамены сдавала. И вот мы на четвертом курсе – четвертый год идет ремонт. Госэкзамены негде сдавать, постоянно приходится какие-то помещения искать, договариваться», – рассказали VN.ru студенты вуза.

Помимо ремонта помещений и сохранения уникального педагогического коллектива вуза, Вячеслав Стародубцев считает одной из своих задач восстановление концертного органа консерватории. Сорокатрехрегистровый орган немецкой фирмы «Вильгельм Зауэр» был построен в 1968 году к открытию Большого зала. И уже 22 сентября 1968 года был дан первый в Сибири органный концерт.

«Вокруг этого органа было столько проходимцев, из-за которых потеряно время, и я сейчас боюсь даже предположить, в каком состоянии консервации находится этот великий инструмент. Конечно, будем разбираться», – сообщил Вячеслав Стародубцев на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, руководство консерватории планирует обратиться к Валерию Гергиеву за помощью в расконсервации и установке органа.

Фото: Министерство культуры РФ