Исполнять обязанности ректора Новосибирской консерватории будет главный режиссер НОВАТа

Главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев назначен на руководящую должность еще в одном знаковом учреждении культуры нашего города. Он назначен ректором консерватории вместо Жанны Лавелиной, которая накануне подписала приказ о своем увольнении. Об назначении господина Стародубцева у себя в телеграм-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения также останется на посту главного режиссера НОВАТ. Кроме того, худрук и главный дирижер театра Дмитрий Юровский станет по совместительству заведующим кафедрой дирижирования», — отметила Ольга Любимова.

По ее словам, новые назначения должны восстановить историческую преемственность взаимодействия между учебным заведением и театром. Новому руководству поставлена задача сохранить уникальный преподавательский коллектив и восстановить «качество и авторитет традиционного образования в сфере искусств, известного и востребованного по всему миру».

Фото: Министерство культуры РФ