У Новосибирской филармонии — новый руководитель

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу Новосибирской государственной филармонии нового руководителя. Учреждение возглавила Ирина Устинова. В числе задач нового руководителя обозначены сохранение и укрепление статуса Новосибирской филармонии как крупнейшего культурного учреждения страны.

«Мы гордимся достижениями выдающихся коллективов филармонии, которые выступают не только на лучших сценах страны и за рубежом, но и активно гастролируют по районам Новосибирской области. Звание культурной столицы Сибири мы по праву носим во многом благодаря заслугам Новосибирской филармонии. Важно сохранять статус и высочайший уровень проектов и программ», – подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, приветствуя коллектив.

Ирина Устинова окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова по специальности «Музыковедение» и Международный институт экономики и права по специальности «Менеджмент организации». Член Правления Союза концертных организаций России. Неоднократно награждена ведомственными наградами. Более 25 лет работает в сфере культуры, в течение последних 12 лет возглавляла Карельскую государственную филармонию. Под руководством Ирины Устиновой Карельская филармония стала организатором значимых проектов, в числе которых Международные фестивали «Онего-Классик», Ruskeala Symphony и другие.

Ирина Устинова стала победителем конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Новосибирской государственной филармонии, показав лучший результат по итогам прохождения тестирования и собеседования, а также представив концепцию развития учреждения.

Фото: mk.nso.ru