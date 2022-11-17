Инженер из Новосибирска создал экспозицию зверей и насекомых из железа

68-летний инженер Евгений Скопин из Новосибирска создал целый железный зоопарк. Корреспондент «Вести Новосибирск» пообщалась с талантливым автором и узнал, как куски металла превращаются в кабанов и стрекоз.

Евгений устроил свою выставку в фойе Института систематики и экологии животных СО РАН на улице Фрунзе. Он сам пошел к руководству, чтобы договориться о месте и взял с собой небольшого железного богомола, который всех покорил.

«Друзья просили, чтобы я собрал все свои творения в одном месте, вот я и пришел к ученым, тем более тематика у нас одна и та же. До этого я работал инженером в другом институте СО РАН. Я всегда был творческим, энергичным. А тут как-то увидел кусок железа и она мне показалась похожей на челюсть крокодила, ну и понеслась», – рассказывает инженер.

Он собрал только 12 животных, так как взять весь железный зверинец не позволяло место.