Инженер из Новосибирска создал экспозицию зверей и насекомых из железа

В его необычной выставке участвовали железный богомол, стрекоза, металлический вепрь и другие оригинальные экспонаты.
68-летний инженер Евгений Скопин из Новосибирска создал целый железный зоопарк. Корреспондент «Вести Новосибирск» пообщалась с талантливым автором и узнал, как куски металла превращаются в кабанов и стрекоз.
Евгений устроил свою выставку в фойе Института систематики и экологии животных СО РАН на улице Фрунзе. Он сам пошел к руководству, чтобы договориться о месте и взял с собой небольшого железного богомола, который всех покорил.
«Друзья просили, чтобы я собрал все свои творения в одном месте, вот я и пришел к ученым, тем более тематика у нас одна и та же. До этого я работал инженером в другом институте СО РАН. Я всегда был творческим, энергичным. А тут как-то увидел кусок железа и она мне показалась похожей на челюсть крокодила, ну и понеслась», – рассказывает инженер.
Он собрал только 12 животных, так как взять весь железный зверинец не позволяло место.
Евгений планирует и дальше проводить выставки, хочет, чтобы люди понимали: что-то необычное можно разглядеть и в обычном куске металла. Он постоянно придумывает новые конструкции воплощает их в жизнь. Некоторые оставляет у себя, некоторые дарит, а некоторыми украшает свой участок.
Также инженер пробует себя и в другом направлении – картины из металла. По его словам, выходит пока что не идеально, но симпатично. Он воплощает картины известных художников.
Фото: Евгений Скопин
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