Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр выступят с благотворительным концертом на сцене Новосибирской филармонии

Сергей Полунин, Игорь Петренко и Фестивальный симфонический оркестр под руководством Михаила Симоняна 21 ноября на сцене Новосибирской филармонии представят премьерную концертную программу. По инициативе артистов все средства от реализации билетов будут направлены на поддержку Российской армии и союзных сил. Проект реализуется при поддержке губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.

Постановка по-новому интерпретирует известное произведение прославленного русского композитора Игоря Стравинского «Весна священная» в исполнении Сергея Полунина – танцовщика, которого сравнивают с Рудольфом Нуреевым и Михаилом Барышниковым.



Вечер включает и литературно-театральную часть: стихотворения великих русских поэтов прозвучат в исполнении артиста драмы Государственного академического Малого театра, лауреата Государственной премии России Игоря Петренко. А легендарная музыка будет представлена Фестивальным симфоническим оркестром, в который войдут артисты Новосибирского академического симфонического оркестра и солисты, артисты симфонических коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга. Дирижер – Михаил Симонян.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru