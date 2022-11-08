Фестиваль дизайна «Точка. RU − Сибирь» стартовал в Новосибирске

Его цель − выявление молодых талантливых дизайнеров и привлечение внимания к их творчеству.
Фестиваль ежегодно объединяет на своей площадке молодых профессионалов и студентов из России и других стран, которые реализуют себя в области дизайна одежды, обуви, аксессуаров, текстиля, упаковки и графического дизайна.
Цель фестиваля − выявление молодых талантливых дизайнеров, привлечение внимания к их творчеству и достижениям, установление профессиональных контактов и укрепление международного сотрудничества в области дизайна.
В рамках фестиваля в 2022 году пройдут:
− Международный конкурс дизайна костюма «Art Fashion»;
− Международный конкурс текстильного дизайна;
− Международный конкурс дизайна упаковки «В КОРОБКЕ»;
− Международный конкурс графического дизайна.
Фестиваль впервые стартовал в 2019 году и на сегодняшний день объединил более 700 участников и экспертов из 7 стран. За годы работы участниками было представлено более 1000 творческих работ.
В работе жюри фестиваля принимают участие эксперты в области дизайна, индустрии моды, ведущие специалисты профильных предприятий и образовательных организаций России и зарубежья.
По итогам работы фестиваля победители награждаются путевками на финальные показы престижных международных и российских конкурсов и фестивалей, проводимых в Москве. По решению международного жюри победители конкурсов получают главную награду − серебряный знак с сапфиром «Точка RU-Сибирь».
Учредителем выступает Новосибирский технологический институт (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина при поддержке Правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Новосибирского отделения Союза дизайнеров России, а также ведущих профильных компаний региона.
Участие в фестивале бесплатное. Заявки принимаются до 20 ноября 2022 года по ссылке. Площадки будут работать с 8 по 15 декабря 2022 года.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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