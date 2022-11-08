Фестиваль дизайна «Точка. RU − Сибирь» стартовал в Новосибирске

Фестиваль ежегодно объединяет на своей площадке молодых профессионалов и студентов из России и других стран, которые реализуют себя в области дизайна одежды, обуви, аксессуаров, текстиля, упаковки и графического дизайна.

Цель фестиваля − выявление молодых талантливых дизайнеров, привлечение внимания к их творчеству и достижениям, установление профессиональных контактов и укрепление международного сотрудничества в области дизайна.

В рамках фестиваля в 2022 году пройдут:

− Международный конкурс дизайна костюма «Art Fashion»;

− Международный конкурс текстильного дизайна;

− Международный конкурс дизайна упаковки «В КОРОБКЕ»;

− Международный конкурс графического дизайна.

Фестиваль впервые стартовал в 2019 году и на сегодняшний день объединил более 700 участников и экспертов из 7 стран. За годы работы участниками было представлено более 1000 творческих работ.

В работе жюри фестиваля принимают участие эксперты в области дизайна, индустрии моды, ведущие специалисты профильных предприятий и образовательных организаций России и зарубежья.

По итогам работы фестиваля победители награждаются путевками на финальные показы престижных международных и российских конкурсов и фестивалей, проводимых в Москве. По решению международного жюри победители конкурсов получают главную награду − серебряный знак с сапфиром «Точка RU-Сибирь».

Учредителем выступает Новосибирский технологический институт (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина при поддержке Правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Новосибирского отделения Союза дизайнеров России, а также ведущих профильных компаний региона.

Участие в фестивале бесплатное. Заявки принимаются до 20 ноября 2022 года по ссылке. Площадки будут работать с 8 по 15 декабря 2022 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru