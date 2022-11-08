«Белый фестиваль» в Новосибирске: Чайковский, джаз и «Улицы филармонии»

В Новосибирской области 8 ноября при поддержке министерства культуры региона стартует «Белый фестиваль» искусств – он откроется концертом Государственного квартета имени Бородина в ГКЗ им. А.М. Каца. Фестиваль продлится до 29 ноября и представит зрителям целый ряд концертных программ: джаз и высокую классику, прогрессив-арт-фолк и выступления титулованных мастеров сцены, шедевры современной академической музыки и интерактивные инсталляции.

«Белый фестиваль» имеет очень богатые традиции и давно стал знаковым мероприятием нашего региона. В течение трех недель жителей и гостей Новосибирской области ждут самые разнообразные музыкальные программы. Фестиваль подарит уникальные выступления выдающихся артистов и музыкантов. Желаю всем участникам вдохновения, а зрителям – радости от незабываемых встреч с подлинным искусством», – прокомментировала заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.



Открывающий фестиваль Государственный квартет имени Бородина – один из лидеров мирового квартетного музицирования, творческое долголетие которого было отмечено «Книгой рекордов Гиннесса». Специально для фестиваля прославленный квартет примет участие в уникальной современной кросс-культурной мультимедийной программе, в которой – струнные квартеты Гайдна, Чайковского и Дебюсси. Также в день открытия в фойе ГКЗ им. А.М. Каца начнет работу выставка «Улицы филармонии» – в экспозицию вошли несколько десятков работ искусства уличной волны, выполненные в разных техниках, жанрах и стилях. Художники, чьи работы будут представлены на выставке, начинали свой творческий путь с рисования на стенах. Экспозиция продолжит работу до окончания фестиваля.



Также в рамках фестиваля пройдут концерт Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета, Российского квартета саксофонистов, Армира Ли и квартета «Ураганный джаз» (г. Москва), воронежской группы «Абстрактор». В исполнении известных отечественных актеров Сергея Чонишвили, Даниила Страхова, Сергея Шнырева и Ирины Пеговой зрители увидят спектакль «Онегин». В рамках фестиваля состоится концерт одного из самых востребованных пианистов мира – заслуженного артиста России, золотого лауреата Международного конкурса исполнителей им. П.И. Чайковского Бориса Березовского. На закрытии фестиваля выступят московская группа LRK Trio и Новосибирский филармонический камерный оркестр. Все программы «Белого фестиваля» доступны по «Пушкинской карте».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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