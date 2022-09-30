Арт-квизы, выставка Церетели, фестиваль керамики — большая программа Новосибирского художественного музея

«Мы видим растущий интерес молодых посетителей музея – во многом благодаря активному участию в федеральной программе «Пушкинская карта» и нестандартным форматам работы команды. В ближайшее время музей готовит не менее интересные программы, в том числе в рамках национального проекта «Культура», – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

О планах музея рассказала его директор Екатерина Болдырева: «Мы стараемся расширить и усовершенствовать форматы, которые кажутся хорошо знакомыми. Так, например, в музее можно побывать не только на классических экскурсиях, но и принять участие в арт-квизе, увлекательной музейной командной игре, которая сочетает в себе элементы экскурсии и викторины, по окончании которой выигравшая команда получает призы. В этом году музей представил новую серию детских абонементов для юных посетителей от 4 до 14 лет. Эти занятия нацелены на семейную аудиторию и проходят в стенах музея в выходные дни с сентября по май. Также в этом году мы предлагаем гостям формат, который до этого не практиковался: цикл встреч «Диалоги в пространстве музея», где с посетителями будет общаться не один, а сразу два экскурсовода, два ведущих, которые будут представлять двух разных мастеров, творчество которых связано какой-то одной темой».

Осень будет насыщена выставочными проектами: к 75-летию со дня рождения народного художника РФ Михаила Омбыш-Кузнецова откроется персональная выставка-ретроспектива сибирского мастера. В экспозиции будет представлено более 60 работ автора. В ноябре откроется выставка Зураба Церетели – известного деятеля искусства, президента Академии художеств России. В 2012 году он впервые побывал в Новосибирске с персональной выставкой, и спустя 10 лет у новосибирцев снова будет возможность познакомиться с его работами. Также в ноябре пройдёт выставка известного советского художника-живописца, монументалиста, графика Александра Дейнеки. Жители региона увидят около ста работ художника.

В декабре музей традиционно примет на своей площадке Международный сибирский фестиваль керамики, уже 18-й. Это единственный за Уралом художественный проект такого масштаба и уникальная площадка, которая объединяет опытных мастеров и начинающих художников-керамистов. В этом году фестиваль пройдёт с международным участием. Кроме того, Новосибирский государственный художественный музей планирует развивать театрально-концертное направление. Благодаря грантовой поддержке впервые состоится Областной фестиваль-конкурс любительских театров «Синтез искусств», который соберёт театральные коллективы из районов Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: nso.ru