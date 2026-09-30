В первую субботу октября для новосибирцев устроят экологический праздник под девизом «Улыбаемся и сортируем!» в Центральном парке

3 октября с 12 до 15 часов в Центральном парке состоится экологический праздник, приуроченный ко Всемирному дню улыбки. Горожане смогут сдать вторсырьё и вместе создать огромный смайлик из пластиковых крышек.

Возле главного входа в Центральный парк будет развёрнут мобильный пункт приёма вторсырья, в котором можно сдать пластиковые крышечки, а также алюминиевые и жестяные банки. Все собранные отходы будут отправлены на переработку.

В программе праздника:

- создание мозаичного арт-объекта – участники акции вместе соберут огромный смайлик из принесённых пластиковых крышек;

- эко-баскетбол – интерактивная игра для детей и взрослых, превращающая сортировку пластика в соревнование на меткость;

- конкурс «Улыбнись весам!» – участник, сдавший наибольший объём вторсырья по весу, получит титул «Главный улыбатор акции» и главный приз – коробку мороженого «Купино»;

- тематическая фотозона «Поделись улыбкой» – площадка со смешными табличками для ярких кадров в социальных сетях.

Вторсырьё должно быть пустым и очищенным от остатков пищи. На пластиковых крышечках должен быть «треугольник из стрелок» с цифрами 2 или 02 либо надпись HDPE. Принимаются только чистые и сухие крышечки. Приносить можно в любой ёмкости, но с самих крышек необходимо удалить все бумажные наклейки.

Организаторы приглашают к участию всех неравнодушных новосибирцев, готовых внести свой вклад в чистоту города и весело провести время на свежем воздухе.