Природа и творчество: VI региональный экологический фестиваль «ЭкоМир» в Новосибирске

На территории Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило прошел VI региональный экологический фестиваль «ЭкоМир», приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога Российской Федерации. Масштабное событие, организованное при поддержке минприроды региона, собрало рекордное количество участников – более 13 тысяч человек.

«Региональный фестиваль уже шестой год собирает тысячи неравнодушных граждан, стремящихся заботиться об окружающей среде. Экологическое благополучие зависит от каждого человека, поэтому очень важно проводить экоакции, просвещающие мероприятия и повышать данную культуру. Фестиваль «ЭкоМир» в этом плане является одним из лучших просветительских примеров», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.