Природа и творчество: VI региональный экологический фестиваль «ЭкоМир» в Новосибирске

Концепция фестиваля объединяет развлекательные, образовательные и просветительские форматы.
На территории Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило прошел VI региональный экологический фестиваль «ЭкоМир», приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога Российской Федерации. Масштабное событие, организованное при поддержке минприроды региона, собрало рекордное количество участников – более 13 тысяч человек.
«Региональный фестиваль уже шестой год собирает тысячи неравнодушных граждан, стремящихся заботиться об окружающей среде. Экологическое благополучие зависит от каждого человека, поэтому очень важно проводить экоакции, просвещающие мероприятия и повышать данную культуру. Фестиваль «ЭкоМир» в этом плане является одним из лучших просветительских примеров», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
На локации министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области желающие могли сделать своими руками скворечник – мастер-класс позволил каждому ребенку проявить свои творческие способности. Готовые домики юные участники забирали с собой. Кроме того, на локации министерства было роздано четыре тысячи саженцев сосны с закрытой корневой системой, которые разошлись в считаные часы – такой подарок от ведомства стал одним из желанных для гостей, стремящихся сделать родной край зеленее.
Концепция фестиваля объединяет развлекательные, образовательные и просветительские форматы. Для гостей работали интерактивные зоны, экологическая тропа, фотозоны, тематические стенды, арт-объекты, а также площадки с мастер-классами, викторинами и конкурсами. Ярким дополнением праздника стала насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов города.
Ключевым событием программы стал экологический квест: гости прошли десять уникальных эколокаций партнеров, расположенных на территории зоопарка.
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