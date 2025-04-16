В концертном зале имени Каца состоялся фестиваль «Экологичный Новосибирск»

«Экологичный Новосибирск» собирает на площадках представителей волонтерских и общественных организаций Новосибирской области для демонстрации своей деятельности, информирования граждан и привлечения к участию в экологических акциях. Инициатор фестиваля – общественная организация охраны окружающей среды «Пчела» при поддержке регионального минприроды.

«Приветствую всех участников фестиваля, всех неравнодушных к экологической судьбе города Новосибирска жителей. Вы очищаете берега и леса, высаживаете деревья, перерабатываете мусор, занимаетесь просвещением и воспитанием подрастающего поколения. Такая целеустремленность не каждому дана. Хочу поблагодарить вас за работу, которую вы делаете. Вы не просто наша опора, а наши коллеги, наша надежда. Спасибо за то, что вы приходите сюда с семьями, учите детей бережному отношению к природе и делаете все, чтобы жизнь в Новосибирске была чистой, комфортной и безопасной», – сказал во время открытия фестиваля министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

«Экологичный Новосибирск» – событие, которое каждый год ждут все жители Новосибирска, кому небезразлично экологическое благополучие города. Фестиваль не только приобщает к экологичному образу жизни, но и учит, как правильно помогать природе. Поэтому на фестивале всегда много мастер-классов, интерактивных игр, конкурсов и квестов.