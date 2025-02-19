Авиаучет фауны: диких животных Новосибирской области пересчитают с помощью дронов

По словам экспертов, современные малошумные беспилотники не беспокоят животных: если звери их и замечают, то просто с любопытством следят за их перемещением.
Традиционно зимний маршрутный учет специалисты проводят методами тропления – инспекторы, охотоведы, охотники и простые граждане проходят охотничьи угодья и особо охраняемые природные территории в поисках следов на снегу. Таким образом удается пересчитать количество диких животных – лося, косули сибирской, кабана, волка, лисицы, зайца и других. Но технологии не стоят на месте – наряду с зимним учетом на малых территориях специалисты проводят авиаучет с применением дронов и искусственного интеллекта.
«БПЛА оснащены камерами высокого разрешения, поэтому если обученный оператор и пропустит животное, то во время повторного просмотра мы внесем корректировки. Таким образом, у нас получается абсолютный учет животных. Этот способ является более точным, чем классический метод определения количества зверей по следам с использованием пересчетного коэффициента. Все же мы используем комбинированный метод – считаем животных по следам, а где есть такая возможность (как правило, это территории до 5-10 тыс. га) – проводим авиаучет», – сообщил начальник управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий минприроды региона Семен Доплер.
«При помощи беспилотников можно точно подсчитать количество копытных и других крупных животных. Понятно, что, например, куропаток и зайцев все равно приходится считать только по следам – пока нейросеть не всегда способна распознать маскировку. Но эволюция нейросетей идет очень быстро, поэтому мы думаем, что и маскировка скоро перестанет быть помехой», – рассказал государственный инспектор отдела охраны животного мира профильного управления министерства Алексей Литвинцев.
Авиаучет животных позволяет создавать для каждого снимка лесных массивов и прилегающих к ним полей файл параметров, содержащий данные о географических координатах места создания снимка. Благодаря этому можно определить не только плотность и численность видов животных, но и биотопическое распределение.
Зима – лучшее время для авиаучетов, так как в это время копытные видны как на ладони. Современные малошумные беспилотники не беспокоят животных, а если животные их и замечают, то с любопытством следят за их перемещением.
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